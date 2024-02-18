Yargıdaki ’bataklık sinekleri’ temizlensin! FETÖ’nün mahrem imamıyla irtibatlı hakim hala görevde | Danıştay 5. Dairesi’nin dosyasını açtık

FETÖ İLE MÜCADELEYE DANIŞTAY TAKOZU Yargıdaki kirli eller FETÖ ile yürütülen mücadeleyi akamete uğratıyor. Darbe davaları dahil FETÖ konusundaki mücadelede devlet organları kilitlenmek isteniyor. Pensilvanya'daki iblisin 'yeniden diriliş' mesajıyla eş güdümlü olarak Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. PENSİLVANYA'DAN GELEN MESAJ VE DANIŞTAY 5. DAİRESİ... Danıştay 5. Dairesi'nin aldığı bu skandal kararın zamanlaması ise oldukça manidar... Bilindiği üzere Pensilvanya'daki elebaşı örgüt tabanına 'yeniden diriliş' mesajı verdi. Bitik, rezil ve hastalıklı bir hali olduğu gözlemlenen Fetullah Gülen'in bu çağrısı sonrasında FETÖ'nün operasyon hesabı 'Fuat Avni' mavi tik alıp dönüş için hazırlıklara başladı. Bu süreçte Danıştay 5 Dairesi de FETÖ iltisaklı 450 yargı mensubunu göreve iade etti.

FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik





KÜFÜRBAZ SAVCIYA 5.DAİRE KALKANI

FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilenlere iade-i itibar veren Danıştay 5. Dairesi, bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen sözde savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün de göreve iadesine ön ayak olmuştu.



KİM BU HAŞHAŞİLERE İADE-İ İTİBAR VEREN 5. DAİRE?

TAKVİM, aldığı kararlarla FETÖ'nün yargıdaki hücresi gibi hareket eden Danıştay 5. Dairesi'ni mercek altına aldı.



FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade eden isimleri yakından tanıyalım;



Fethi Aslan



DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANI FETHİ ASLAN

Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan, 1992'de Danıştay Tetkik Hakimliğine hakimliğiyle mesleğe başlamış, 2002'de Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiş. 2011'de Danıştay Üyeliği, 2014'te Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilen Aslan, 2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olmuş 2018'de de bu göreve yeniden seçilmiş.



Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan'ın özgeçmişi şu şekilde;

23.10.1963 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Elazığ Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını "İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. 03.03.1992 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliğine atanarak mesleğe başlamış, 26.03.2002 tarihinde Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiştir. 24.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 19.12.2014 tarihinde Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilmiştir. 02.08.2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olarak görev yapan, 17.12.2018 tarihinde bu göreve yeniden seçilen ve İngilizce bilen ASLAN, evli ve iki çocukludur.