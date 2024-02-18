Yargıdaki ’bataklık sinekleri’ temizlensin! FETÖ’nün mahrem imamıyla irtibatlı hakim hala görevde | Danıştay 5. Dairesi’nin dosyasını açtık

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ
soruşturmaları kapsamında FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra ihraç edilen hâkim ve savcıların Danıştay
tarafından görevlerine iade edilmesinin yankıları sürüyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK
) yeniden göreve başlayan 387 hâkim ve savcıyla ilgili inceleme başlattı.
Danıştay'ın kararıyla FETÖ imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen hâkimlerin de göreve iade edildiği ortaya çıktı.
İADE VE TAZMİNAT KARARI
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün birçok kumpası hazırladığı yargı yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda HSK'nın değişik zamanlarda almış olduğu 20 karar ile 4 bin 6 hâkim ve savcının ihracına karar verilmişti. İhraç edilenler arasında 140 Yargıtay üyesi ve 48 Danıştay üyesi, 5 HSK üyesi ve 2 Anayasa Mahkemesi üyesi de yer aldı.
Hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçmesinin ardından ihraç edilen hâkim ve savcıların birçoğu, göreve iade edilmelerine ilişkin Danıştay
5. Dairesi'ne başvurdu. Ankesör aramaları, HTS kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri ve emniyet analiz raporları doğrultusunda HSK
Genel Kurulu'nca ihraç edilen hâkim ve savcılardan 450'si Danıştay 5. Dairesi tarafından skandal bir kararla görevlerine dönmelerine karar verildi.
Ayrıca bu isimlere tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı. HSK iade kararlarına itiraz etti. Ancak itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme alınmadı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu
HSK'DAN YENİ İNCELEME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Danıştay
'ın kararıyla ilgili, "FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Takipçisi olacağız"
demişti.
Danıştay'ın kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
387 KİŞİ AKTİF GÖREVDE! ARALARINDA MAHREM İMAMLARLA GÖRÜŞENLER VAR
Göreve iade kararı verilen 450 isim arasından bazılarının göreve döndükten sonra emekli olduğu, bazılarının ise farklı soruşturmalar kapsamında açığa alındığı, 387 ismin ise aktif olarak görevde olduğu belirlendi. HSK
1. Dairesi, göreve başlayan 387 yargı mensubu hakkında inceleme başlattı.
Göreve iade edilen hâkimler arasında örgütün mahrem imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen isimlerin de olduğu kaydedildi.