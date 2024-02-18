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Yargıdaki 'bataklık sinekleri' temizlensin! FETÖ'nün mahrem imamıyla irtibatlı hakim hala görevde | Danıştay 5. Dairesi'nin dosyasını açtık

Yargıya uzanan kirli eller FETÖ ile yürütülen mücadelede takoz olmayı sürdürüyor. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ’den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti. Bu 450 yargı mensubunun 387’sinin aktif görevde olduğu belirlendi. Söz konusu isimler hakkında HSK yeniden inceleme başlatırken; Göreve iade edilen hâkimler arasında örgütün mahrem imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen isimlerin de olduğu kaydedildi. Bu gelişmeler ışığında TAKVİM, aldığı kararlarla FETÖ'nün yargıdaki hücresi gibi hareket eden Danıştay 5. Dairesi'nin dosyasını açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 08:00 Güncelleme 18 Şubat 2024, 08:44
Yargıdaki ’bataklık sinekleri’ temizlensin! FETÖ’nün mahrem imamıyla irtibatlı hakim hala görevde | Danıştay 5. Dairesi’nin dosyasını açtık
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra ihraç edilen hâkim ve savcıların Danıştay tarafından görevlerine iade edilmesinin yankıları sürüyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden göreve başlayan 387 hâkim ve savcıyla ilgili inceleme başlattı.

Danıştay'ın kararıyla FETÖ imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen hâkimlerin de göreve iade edildiği ortaya çıktı.

İADE VE TAZMİNAT KARARI
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün birçok kumpası hazırladığı yargı yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda HSK'nın değişik zamanlarda almış olduğu 20 karar ile 4 bin 6 hâkim ve savcının ihracına karar verilmişti. İhraç edilenler arasında 140 Yargıtay üyesi ve 48 Danıştay üyesi, 5 HSK üyesi ve 2 Anayasa Mahkemesi üyesi de yer aldı.


Hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçmesinin ardından ihraç edilen hâkim ve savcıların birçoğu, göreve iade edilmelerine ilişkin Danıştay 5. Dairesi'ne başvurdu. Ankesör aramaları, HTS kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri ve emniyet analiz raporları doğrultusunda HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen hâkim ve savcılardan 450'si Danıştay 5. Dairesi tarafından skandal bir kararla görevlerine dönmelerine karar verildi.

Ayrıca bu isimlere tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı. HSK iade kararlarına itiraz etti. Ancak itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme alınmadı.
Hakimler ve Savcılar KuruluHakimler ve Savcılar Kurulu

HSK'DAN YENİ İNCELEME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Danıştay'ın kararıyla ilgili, "FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Takipçisi olacağız" demişti.

Danıştay'ın kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

387 KİŞİ AKTİF GÖREVDE! ARALARINDA MAHREM İMAMLARLA GÖRÜŞENLER VAR
Göreve iade kararı verilen 450 isim arasından bazılarının göreve döndükten sonra emekli olduğu, bazılarının ise farklı soruşturmalar kapsamında açığa alındığı, 387 ismin ise aktif olarak görevde olduğu belirlendi. HSK 1. Dairesi, göreve başlayan 387 yargı mensubu hakkında inceleme başlattı.

Göreve iade edilen hâkimler arasında örgütün mahrem imamlarıyla görüşmeleri tespit edilen isimlerin de olduğu kaydedildi.


İRTİBATLARI, HTS RAPORU İLE BELİRLENDİ
Danıştay'ın göreve iade ettiği isimlerden B.B.'nin, örgütün yönetiminde yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi yaptığı, hâkim M.Ç.'nin de FETÖ'den işlem yapılan kişilerle görüşme yaptığı HTS analiz çalışmaları neticesinde düzenlenen raporda yer almıştı. B.B.'nin ByLock yazışmalarında da adının geçtiği belirtilmişti.

BAKAN TUNÇ: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın başlattığı incelemeyle ilgili, "Mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı Hâkimler ve Savcılar Kurulu yeniden bir inceleme başlattı. Bunun neticesinde yeniden bu dosyalar incelenecek. Bir hatalı karar olmamasına özen gösteriliyor. FETÖ ile mücadeledeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz, çünkü bu bizim kırmızı çizgimiz. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi özellikle FETÖ'nün devlet kurumlarından, özellikle yargı gibi, emniyet gibi bu noktalarda özellikle bu hassasiyetin korunmasını istiyoruz. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz da bu dosyalarla ilgili yeniden inceleme başlattı. Bu inceleme neticesinde bir soruşturmaya dönüşecek dosyalar varsa yine bunun kararını verecek olan tabii ki Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu'dur ve ilgili dairesidir. Teftiş Kurulu'nun incelemeleri neticesinde süreci hep beraber takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettikFETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik


FETÖ İLE MÜCADELEYE DANIŞTAY TAKOZU
Yargıdaki kirli eller FETÖ ile yürütülen mücadeleyi akamete uğratıyor. Darbe davaları dahil FETÖ konusundaki mücadelede devlet organları kilitlenmek isteniyor. Pensilvanya'daki iblisin 'yeniden diriliş' mesajıyla eş güdümlü olarak Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcıyı göreve iade etti.

PENSİLVANYA'DAN GELEN MESAJ VE DANIŞTAY 5. DAİRESİ...
Danıştay 5. Dairesi'nin aldığı bu skandal kararın zamanlaması ise oldukça manidar...

Bilindiği üzere Pensilvanya'daki elebaşı örgüt tabanına 'yeniden diriliş' mesajı verdi. Bitik, rezil ve hastalıklı bir hali olduğu gözlemlenen Fetullah Gülen'in bu çağrısı sonrasında FETÖ'nün operasyon hesabı 'Fuat Avni' mavi tik alıp dönüş için hazırlıklara başladı.

Bu süreçte Danıştay 5 Dairesi de FETÖ iltisaklı 450 yargı mensubunu göreve iade etti.

Hem trol savcı Özcan Muhammed Gündüz hem de FETÖcülere kalkan oldular! Danıştayda neler oluyor? İsim isim deşifre ettik: HSK aksiyon alacak mı?Hem trol savcı Özcan Muhammed Gündüz hem de FETÖcülere kalkan oldular! Danıştayda neler oluyor? İsim isim deşifre ettik: HSK aksiyon alacak mı?



KÜFÜRBAZ SAVCIYA 5.DAİRE KALKANI
FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilenlere iade-i itibar veren Danıştay 5. Dairesi, bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savurduğu ortaya çıkınca HSK tarafından meslekten ihraç edilen sözde savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün de göreve iadesine ön ayak olmuştu.

KİM BU HAŞHAŞİLERE İADE-İ İTİBAR VEREN 5. DAİRE?
TAKVİM, aldığı kararlarla FETÖ'nün yargıdaki hücresi gibi hareket eden Danıştay 5. Dairesi'ni mercek altına aldı.

FETÖ iltisaklı 450 hakim ve savcıyı göreve iade eden isimleri yakından tanıyalım;

Fethi AslanFethi Aslan

DANIŞTAY 5. DAİRE BAŞKANI FETHİ ASLAN
Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan, 1992'de Danıştay Tetkik Hakimliğine hakimliğiyle mesleğe başlamış, 2002'de Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiş. 2011'de Danıştay Üyeliği, 2014'te Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilen Aslan, 2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olmuş 2018'de de bu göreve yeniden seçilmiş.

Danıştay 5. Daire Başkanı Fethi Aslan'ın özgeçmişi şu şekilde;

23.10.1963 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Elazığ Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını "İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır. 03.03.1992 tarihinde Danıştay Tetkik Hakimliğine atanarak mesleğe başlamış, 26.03.2002 tarihinde Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilmiştir. 24.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 19.12.2014 tarihinde Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçilmiştir. 02.08.2016 tarihli Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olarak görev yapan, 17.12.2018 tarihinde bu göreve yeniden seçilen ve İngilizce bilen ASLAN, evli ve iki çocukludur.

Fotoğrafta: Danıştay 5. Daire üyesi Cevdet Malkoç (Soldan birinci)Fotoğrafta: Danıştay 5. Daire üyesi Cevdet Malkoç (Soldan birinci)

CEVDET MALKOÇ
Cevdet Malkoç, 15 Aralık 2014 tarihinde Danıştay üyeliğine seçildi. Malkoç, küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan Danıştay 5. Dairesi'nin üyesi.

Danıştay 5. Dairesi'nin idari yapılanması ise şu şekilde;

Fethi Aslan -- Danıştay 5. Daire Başkanı

Musa Albayrak -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Cevdet Malkoç -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Yunus Aykın -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Vahit Kınalıtaş -- Danıştay 5. Daire Üyesi

İsmail Kalender -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Musa Heybet -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Kenan Balan -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Burçin Güngör -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Mehmet Tevfik Dinçer -- Danıştay 5. Daire Üyesi

Hacı Mehmet Teçirli -- Danıştay 5. Daire Üyesi

5. DAİRE ADALETE OLAN GÜVENİ ZEDELEDİ!
Gelinen bu noktada bakanlar ve devlet yetkililerine küfürler savuran trol savcı Özcan Muhammed Gündüz'e kalkan olan, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilenlere iade-i itibar veren Danıştay 5. Dairesi toplum vicdanını yaralayan, vatandaşın adalete olan güvenini zedeleyen bir yapı haline geldi.



YARGIDA FETÖ TEMİZLİĞİ ŞART
Öte yandan gazeteci Nedim Şener, yargıda FETÖ temizliğinin önemine dikkat çekti.

Şener, "Hala devletin içindeki FETÖ'cüler önemli bir tehlike oluştururken diğer yandan tam olarak FETÖ'den temizlenmemiş yargı eliyle ihraç edilmiş örgüt iltisaklı kişilerin görevlere iadesinin nasıl bir tehlike olduğunu anlatmaya gerek yok sanırım. Kolluk kuvvetleri FETÖ yapılanmasıyla mücadele ediyor ama FETÖ'cüler sadece yurt içinde değil etkiledikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile yeniden devlete girmenin yollarını arıyor. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları da buna katkı sağlıyor. FETÖ'nün son kalesi yargıda gerekli temizlik yapılmadan FETÖ ile mücadelede başarıdan söz etmek imkânsız" dedi.

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