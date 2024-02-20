Yusufeli Viyadüğü’nde sona gelindi! İki yaka birleşti

Viyadükte son segment konularak iki yakanın bir araya getirildiğini belirten Uraloğlu, "Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarını bir an önce tamamlayarak viyadüğü hizmete açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Artvin 'de yapılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşası süren Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Uraloğlu, Yusufeli Barajı'nın Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olduğuna işaret ederek, Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle, Yusufeli ilçe merkezinin ve 7 köyün tamamen sular altında kaldığını hatırlattı.

Söz konusu 7 köyün yerleşim yerlerinin değişmesi için devletin her durumda olduğu gibi o süreçte de hızla hareket ettiğini hatırlatan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022'de katıldığı törenle vatandaşlarımız evlerini teslim almıştı. Hak sahipleri eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındı. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmedi." ifadelerini kullandı.