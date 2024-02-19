Yapay zeka bile kurtaramadı | CHP’nin Ankara’daki aday tanıtım toplantısı bomboş kaldı!

CHP'DE ŞOKLAR Konuyu köşesine taşıyan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç , CHP'nin Ankara'daki sönük aday tanıtım toplantısı ile ilgili ' CHP'DE ŞOKLAR' başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 30 yıldır CHP'yi yakından takip eden, toplantılarını izleyen bir gazeteci olarak bu kadar sönük bir toplantı görmediğini ifade eden Erandanç, CHP'deki krizi ve içler acısı durumu gözler önüne serdi.





Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandanç dikkat çeken yazısında "Heyecan yok. Ruh yok. Moral yok. Hepsinden önemlisi hiç kimse mutlu değildi. Gerginlik ve moralsizlik dikkatleri çekiyordu. CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daveti reddetmiş, lansmana gelmemiş, listede ismi bulunan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş toplantıya katılmadı. Eşbaşkan Özgür Özel'in konuşması salonu bile heyecanlandırmadı. Zaten bu salonun havasına da egemendi" ifadelerini kullandı.



İşte Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç'ın yazısından öne çıkanlar;



CHP sancılı, kavgalı, bol protestolu ve istifalı aday belirleme sürecinden sonra aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. 30 yıldır CHP'yi yakından takip eden, toplantılarını izleyen bir gazeteci olarak bu kadar sönük bir toplantı görmedim. Heyecan ve coşkunun olmadığı, moralsizliğin apaçık göze battığı bir aday tanıtım toplantısı oldu. Heyecan yok. Ruh yok. Moral yok. Hepsinden önemlisi hiç kimse mutlu değildi. Gerginlik ve moralsizlik dikkatleri çekiyordu.

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daveti reddetmiş, lansmana gelmemiş, listede ismi bulunan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş toplantıya katılmadı. Eşbaşkan Özgür Özel'in konuşması salonu bile heyecanlandırmadı. Zaten bu salonun havasına da egemendi. Salonun üst tarafındaki partililerin bir grup dışında ne Özel'i alkışlayanlar vardı ne de slogan atan. Evet. Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel'in taş üstünde taş bırakmaması, CHP'nin bütün taşlarıyla oynaması adeta bir enkaza yol açmış. Özel ve İmamoğlu ekibinin CHP'de 'kupon belediyeler' olarak adlandırılan yerlerin ganimet gibi paylaşması, hiçbir 'kural', 'kriter' tanımadan eşdost, ahbap-çavuş veya 'özel ilişkilerle' aday belirlemeleri sıkıntısı aday tanıtım toplantısına bire bir yansımıştı. CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i anons etmedi. CHP aday tanıtım toplantısına Savaş krizi yeniden gündemin bir numarasına oturdu. Savaş'ın toplantıya davet edildiği ancak katılmadığı öğrenildi. Savaş'ın durumu tam bir trajedi. Savaş'ı seçim filminde bile devre dışı bıraktıkları yetmiyor. 'Yüzyıllık partiyiz' diye övünüyorlar, Hatay'da aday bulamıyorlardı. SON DURUM.



CHP, tartışmalı Savaş'ı geri çekti. Reklam filmine bile alınmayan Savaş'ın yerine gelecek adayın Pazartesi açıklanacağı söylendi. CHP ve HDP-DEM Parti arasında bir süredir devam eden görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. CHP, DEM Parti'nin güçlü olduğu İstanbul Esenyurt'ta aday olarak gösterdiği Gökmen'i aday tanıtım toplantısında anons etmedi. Gökmen'in adaylıktan çekileceği yerine HDP-DEM'in istediği bir başka ismin getirileceği öğrenildi. CHP-DEM Parti aşkı canlandı. İstanbul Esenyurt'ta DEM'in talebi ile aday değişikliğine gidilirken Adalar ve Kadıköy ile İzmir ve Adana'da görüşmelerde son düzlüğe girildi. Mersin'de DEM aday çıkarmayacak. Bu kapsamda DEM Parti, Akdeniz adayına CHP destek verecek. Toroslar'da ise CHP'den istediği bir isim aday yapılacak. CHP, daha önce açıkladığı Gökmen'i adaylıktan çekerek yerine eski CHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya'yı aday göstereceği öğrenildi. Adana'da da Mersin'e benzeri bir uzlaşı zemini doğrultusunda tartışma yürüyor. İzmir'de de HDP-DEM'in beğendiği isimler belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi yapılacak. İstanbul'da İmamoğlu'nun HDP-DEM'e, Belediye Meclisi'nde GRUP KURACAK KADAR ÜYE GARANTİSİ VERECEĞİ BELİRTİLİYOR.