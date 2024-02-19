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FETÖ tetikçisi Cevheri Güven'in köstebeği deşifre oldu! İncelemede sona gelindi! Polis memurunun telefonundaki hafıza bölümü tespit edildi

15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce "Tankın eli kulağında" paylaşımı yapan, Deniz Baykal'a kaset kumpasının baş mimarlarından olan FETÖ'nün operasyon maşası, sözde gazeteci Cevheri Güven'e resmi evrakları sızdırdığı belirlenen polisin cep telefonunda şifreli bir hafıza bölümü tespit edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 07:19 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:38
FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeği deşifre oldu! İncelemede sona gelindi! Polis memurunun telefonundaki hafıza bölümü tespit edildi

FETÖ'nün sosyal medyadan sorumlu yöneticisi sözde gazeteci Cevheri Güven'in, darbe girişimini ve darbe girişiminde bulunanları aklama, FETÖ ile mücadele edenleri ise hedef göstermeye yönelik sosyal medyadan yayınladığı tahrip edilmiş resmi evrakları sızdırdığı belirlenen Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin teknik biriminde görevli polis memuru Serkan Dinçer hakkında yeni detaylara ulaşıldı.


İNCELEMEDE SONA GELİNDİ
Sosyal medya üzerinden özellikle kamu kurumlarını, kurumlarda görev alan siyasetçi ve bürokratları, yıpratmayla birlikte kamu düzenine duyulan güven algısının zedelenmesine yönelik algı ve manipülasyon içerikli yayınlar yapan FETÖ üyesi firari Cevheri Güven ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan Ankara Emniyeti'nde görevli polis memuru Serkan Dinçer, "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanmıştı.


Dinçer'in 2013'te Trabzon Emniyeti'nde çalışırken, İstihbarat Daire Başkanlığı'na tayini çıktığı, burada İstihbarat Daire'de Siber kısmında görev aldığı, geçen yıl ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine tayin edildiği belirlenmişti. Dinçer'in evinde ve iş yerindeki yapılan dijital materyallerine el konulurken, sorgusunda el konulan 3 telefonun ve tabletinin şifrelerini de vermemişti. Dinçer'in Güven'e bilgi aktarmasıyla ilgili yapılan incelemelerde sona geldi.



HAFIZA İKİYE BÖLÜNMÜŞ
Siber polisi ve bilirkişi raporlarında köstebek polis memurunun telefonları incelendi. Telefondan çıkan detaylara ulaşıldı. Dinçer'in sosyal medyada hesaplar açarak muhalif görünümlü paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, zanlının "zahir Çamlıca@zahir23c" isimli X hesabından Cevheri Güven ile benzer paylaşımlar yaptığı, aynı hesaptan Cevheri Güven'e ait X hesabının etiketlediği ve yayınların tekrar dolaşıma sokularak etkileşim sayısının arttırılmaya çalışıldığı görüldü.

Serkan Dinçer'in, cep telefonunun hafızasının iki alana bölündüğü, ilk alanın şifresiz, ikinci kısmın özel şifreli olduğu, ilk bakışta içerik hakkında bilgi edilememesi için kullanıcı tarafından önlemler alındığı, maskeleme yapıldığı belirlendi.



ÇİFT KATMANLI SİSTEM
Birçok eposta üzerinden hesap açan polis memurunun, farklı isimlerle İnstagram ve X hesapları açtığı, mesajlaşma uygulamaları ile FETÖ üyesi Cevheri Güven'in yayınlandığı videoların linklerinin paylaşarak etki alanını artırmaya çalıştığı, özellikle FETÖ tarafından gizlilik için kullanılan Proton Mail programını kullanıldığı belirlendi.

Ayrıca telefon üzerinden belirli bir isim üzerine olmayan, sahte isimlerle açılmış, çoğunlukla Proton yada Tutanota gibi çift katmanlı şifreleme sistemine sahip eposta adreslerine farklı içeriklere sahip birçok iddia da telefon içinden çıktı. Serkan Dinçer'in e-posta ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik ithamları, FETÖ üyesi firari Cevheri Güven'e göndererek video yayınlarının kaynağını oluşturduğu, halen aktif bazı emniyet personellerinin, mesnetsiz iddia ve ithamlarla görevden alınmasını sağlamaya yönelik, isimsiz imzasız e-postaları, devletin yetkili makamlarına göndererek algı operasyonları yürüttüğü de yapılan incelemelerde çıktı.



ALMANYA'DAKİ İNİNDE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
Çektiği kara propaganda videoları sayesinde elde ettiği gelirlerle Almanya'da lüks hayat yaşayan Cevheri Güven, örgüte tam bağlı olarak nitelendirilen 5'5'lik örgüt üyeleri arasında yer alıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Güven, aynı zamanda FETÖ'nün eski Emniyet İmamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in de manevi oğlu olarak biliniyor. ByLock kullanıcısı olan ve örgütte 'Bahadır' kod adını kullanan Erzurumlu Cevheri Güven, örgüt elebaşından alınan talimat gereği 17-25 Aralık'tan sonra parasını Bank Asya'ya yatıran örgüt yöneticilerinden. Güven'in FETÖ'nün Emniyet Mahrem üst yöneticisi Ziya Demirel'le 4 kez telefon görüşme kaydı bulunuyor. Firari Güven kara propaganda yuvası haline getirdiği Almanya Hessen'deki adresinde görüntülenmişti.

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