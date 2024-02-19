FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeği deşifre oldu! İncelemede sona gelindi! Polis memurunun telefonundaki hafıza bölümü tespit edildi

FETÖ'nün sosyal medyadan sorumlu yöneticisi sözde gazeteci Cevheri Güven 'in, darbe girişimini ve darbe girişiminde bulunanları aklama, FETÖ ile mücadele edenleri ise hedef göstermeye yönelik sosyal medyadan yayınladığı tahrip edilmiş resmi evrakları sızdırdığı belirlenen Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin teknik biriminde görevli polis memuru Serkan Dinçer hakkında yeni detaylara ulaşıldı.

Dinçer'in 2013'te Trabzon Emniyeti'nde çalışırken, İstihbarat Daire Başkanlığı'na tayini çıktığı, burada İstihbarat Daire'de Siber kısmında görev aldığı, geçen yıl ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine tayin edildiği belirlenmişti. Dinçer'in evinde ve iş yerindeki yapılan dijital materyallerine el konulurken, sorgusunda el konulan 3 telefonun ve tabletinin şifrelerini de vermemişti. Dinçer'in Güven'e bilgi aktarmasıyla ilgili yapılan incelemelerde sona geldi.

İNCELEMEDE SONA GELİNDİ Sosyal medya üzerinden özellikle kamu kurumlarını, kurumlarda görev alan siyasetçi ve bürokratları, yıpratmayla birlikte kamu düzenine duyulan güven algısının zedelenmesine yönelik algı ve manipülasyon içerikli yayınlar yapan FETÖ üyesi firari Cevheri Güven ile bağlantılı olduğu ortaya çıkan Ankara Emniyeti 'nde görevli polis memuru Serkan Dinçer, "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanmıştı.





HAFIZA İKİYE BÖLÜNMÜŞ

Siber polisi ve bilirkişi raporlarında köstebek polis memurunun telefonları incelendi. Telefondan çıkan detaylara ulaşıldı. Dinçer'in sosyal medyada hesaplar açarak muhalif görünümlü paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, zanlının "zahir Çamlıca@zahir23c" isimli X hesabından Cevheri Güven ile benzer paylaşımlar yaptığı, aynı hesaptan Cevheri Güven'e ait X hesabının etiketlediği ve yayınların tekrar dolaşıma sokularak etkileşim sayısının arttırılmaya çalışıldığı görüldü.

Serkan Dinçer'in, cep telefonunun hafızasının iki alana bölündüğü, ilk alanın şifresiz, ikinci kısmın özel şifreli olduğu, ilk bakışta içerik hakkında bilgi edilememesi için kullanıcı tarafından önlemler alındığı, maskeleme yapıldığı belirlendi.