Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçim zaferi sonrası Türk geleneğini bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
İki lider arasındaki görüşmelerde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirildi, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
İMZALAR ATILDI
İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni düzenlendi. İki lider imzaların atılmasını ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Aziz kardeşim İlham Aliyev'i halkının yüksek teveccühü ile 5'inci defa Can Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum. İlham kardeşimin cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bildiğiniz üzere 7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk defa Azerbaycan'ın egemen topraklarının tümünde düzenlenmiş olması nedeniyle tarihi bir öneme sahiptir. Seçim sonuçlarının Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Azerbaycan seçim sürecinde maalesef bazı haksız uygulamalara maruz kaldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımının engellenmesi yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil, parlamenter demokrasiyi güçlendirecek bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz. Alınan karar geçersiz kılınana kadar Azerbaycan'a desteğimizi ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz.
HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
Aziz kardeşim ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdik. Azerbaycan ile işbirliğimizin Umum Milli Lider merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet iki devlet temelinde ilerlediğini görüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. 15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma kararlılığındayız.
Kritik meydan okumaların yaşandığı bir dönemde ülkelerimizin ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelini geliştirmek gerektiği aşikardır. Bakü-Tiflik-Kars demir yolu hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Bu hattan en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Eylül ayında Türk kapısı Nahçıvan'ı ziyaretim sırasında Sayın Aliyev ile birlikte Kars-Nahçıvan demir yolu projesine ilişkin niyet protokolünü bu anlayışla imzaladık. TANAP'ın kapasitesinin artırılması ve Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır. Nahçıvan ziyaretim sırasında temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı projesi ile enerji işbirliğimize yeni bir boyut kazandırdığımızı da hatırlatmak isterim.