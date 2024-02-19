Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İki lider arasındaki görüşmelerde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirildi, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İMZALAR ATILDI

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni düzenlendi. İki lider imzaların atılmasını ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz kardeşim İlham Aliyev'i halkının yüksek teveccühü ile 5'inci defa Can Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle bir kez daha tebrik ediyorum. İlham kardeşimin cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bildiğiniz üzere 7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk defa Azerbaycan'ın egemen topraklarının tümünde düzenlenmiş olması nedeniyle tarihi bir öneme sahiptir. Seçim sonuçlarının Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum.