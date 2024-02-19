Son dakika: Artık DEM ne derse o! İstanbul’u kaybetme korkusu Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi DEM’e muhtaç etti! Kandil terörü Batı’ya CHP ile taşıyacak!

CHP gelen anketlerde kaybettiğini görünce DEM'in Esenyurt talebini kabul etti. Söz konusu anlaşmayı DEM'in Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan duyduk. Doğan, "kent uzlaşı" kılıflı pazarlıklarda anlaşma sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu açıkladı.

ÖZGÜR'DEN 'ÖZEL' AKLAMA

Kandil'in partisi ile kirli ittifak Türkiye'yi rahatsız ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM'i şu sözlerle akladı ve yürütülen ittifakı itiraf etti: "DEM Parti ile görüşmelerimizi, şeytanla pazarlık ediyormuş gibi gösteriyorlar ama bizim görüşmelerimiz samimi. Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa, onların da oy vereceği aday belirlenebilir dedik. Bizim DEM Parti ile görüşmemiz cesarettir. DEM Parti başka bir partinin adayını uygun görüp aday çıkarmazsa kent uzlaşısı olmuş demektir"

"CHP DEM'LEŞECEK KANDİL TERÖRÜ BATI'YA TAŞIYACAK"

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, aday listelerinin YSK'ya verilmesine sayılı günler kaldığını hatırlatarak Eski HDP'li bir siyasetçinin kendisine yorumunu şöyle aktarıyor: "DEM yine Batı'da CHP'yle ittifak siyaseti izleniyor. Bu siyaseti İmamoğlu ve Kandil zorladı. İmamoğlu'nun kazanmak için oya, Kandil'in de kavgayı Batı'ya taşımaya ihtiyacı var. Kandil bu kavgayı CHP'yi yanına çekerek yürütmek istiyor. Böylece CHP DEM'leşirken, DEM'de CHP'lileşecek..."

GÖSTERMELİK BEŞTAŞ!

"Artık İstanbul'da DEM ne dese o olacak" diyen Övür, "Zaten Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Adalar gibi ilçelerde CHP'yle ortak hareket etme ihtimali, "güçlü aday" da olsa Beştaş'a oy verilmeyeceği, adaylığı sürse bile göstermelik olacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN