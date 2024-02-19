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Son dakika: Artık DEM ne derse o! İstanbul'u kaybetme korkusu Ekrem İmamoğlu ve CHP'yi DEM'e muhtaç etti! Kandil terörü Batı'ya CHP ile taşıyacak!

Son dakika haberleri... Yerel seçimlere az bir zaman kala CHP'nin İstanbul korkusuyla DEM'e daha da çok sarıldığını görüyoruz. İstanbul'u kaybetme korkusu yaşayan CHP, PKK partisi DEM'in her istediğine 'tamam' diyor. Nitekim DEM Sözcüsü de kent uzlaşısı adı altında yapılan kirli pazarlıkta Esenyurt'ta anlaşmanın sağlandığını açıkladı. DEM'in anlaşma dediği neydi? Yani CHP Esenyurt'u DEM'e bırakmıştı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Artık DEM ne derse o olacak" derken eski HDP'li ismin "Kandil terörü Batı'ya CHP ile taşıyacak. CHP DEM'leşecek" sözlerine yazısında yer verdi.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 09:33 Güncelleme 19 Şubat 2024, 09:50
Son dakika: Artık DEM ne derse o! İstanbul’u kaybetme korkusu Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi DEM’e muhtaç etti! Kandil terörü Batı’ya CHP ile taşıyacak!

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP ve PKK partisi DEM'in özellikle İstanbul'daki kirli pazarlığına şahit oluyor.

Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu yerine koltuğa oturan Özgür Özel'in ilk işi DEM'in kapısına gitmek olmuştu. Bunun tek bir sebebi vardı: Yerel seçimlerde CHP'yi desteklemelerini istemek.

DEM'İN İSTANBUL ADAYI MERAL DANIŞ BEŞTAŞDEM'İN İSTANBUL ADAYI MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

Ancak PKK partisi DEM, körü körüne CHP'yi desteklemeyecekti. Elbet talepleri olacaktı. Önce DEM'in istekleri CHP'ye çok gelmiş olacak ki bir anlaşmazlığa düştüler hatta öyle bir anlaşmazlık ki DEM İstanbul'da aday dahi çıkardı.

CHP gelen anketlerde kaybettiğini görünce DEM'in Esenyurt talebini kabul etti. Söz konusu anlaşmayı DEM'in Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan duyduk. Doğan, "kent uzlaşı" kılıflı pazarlıklarda anlaşma sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu açıkladı.

ÖZGÜR'DEN 'ÖZEL' AKLAMA
Kandil'in partisi ile kirli ittifak Türkiye'yi rahatsız ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM'i şu sözlerle akladı ve yürütülen ittifakı itiraf etti:

"DEM Parti ile görüşmelerimizi, şeytanla pazarlık ediyormuş gibi gösteriyorlar ama bizim görüşmelerimiz samimi. Bölgede DEM seçmeni yoğunluğu varsa, onların da oy vereceği aday belirlenebilir dedik. Bizim DEM Parti ile görüşmemiz cesarettir. DEM Parti başka bir partinin adayını uygun görüp aday çıkarmazsa kent uzlaşısı olmuş demektir"

"CHP DEM'LEŞECEK KANDİL TERÖRÜ BATI'YA TAŞIYACAK"
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, aday listelerinin YSK'ya verilmesine sayılı günler kaldığını hatırlatarak Eski HDP'li bir siyasetçinin kendisine yorumunu şöyle aktarıyor:

"DEM yine Batı'da CHP'yle ittifak siyaseti izleniyor. Bu siyaseti İmamoğlu ve Kandil zorladı. İmamoğlu'nun kazanmak için oya, Kandil'in de kavgayı Batı'ya taşımaya ihtiyacı var. Kandil bu kavgayı CHP'yi yanına çekerek yürütmek istiyor. Böylece CHP DEM'leşirken, DEM'de CHP'lileşecek..."

GÖSTERMELİK BEŞTAŞ!
"Artık İstanbul'da DEM ne dese o olacak" diyen Övür, "Zaten Esenyurt, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Adalar gibi ilçelerde CHP'yle ortak hareket etme ihtimali, "güçlü aday" da olsa Beştaş'a oy verilmeyeceği, adaylığı sürse bile göstermelik olacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

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