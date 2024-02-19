Son dakika: Konteynerde olduğu düşünülen 5 işçi neden kaçmadı? Tutuklanan sorumluların ifadeleri ortaya çıktı

Erzincan İliç'teki altın maden ocağının istifinde meydana gelen heyelanın 7. Günü. Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Erzincan İliç'teki altın maden ocağının istifinde meydana gelen heyelanın 7. Günü. Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sık sık bilgi veriyor.
Tüm ekiplerin bölgede olduğu şu sıralar, kayan 35 milyon metreküplük toprağın taşınması bekleniliyor.
13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturma da sürüyor.
Bu kapsamda toprak kaymasının yaşandığı gün sabah saatlerinde madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda delil olarak kullanıldı.
Fotoğraflarda, yığın liç alanında biriktirilen topraklarda derin yarıkların oluştuğu net bir şekilde görülüyor.
'KAÇIŞ BÖLGESİYDİ'
Diğer yandan aralarında Kanadalı Şirket temsilcisinin de bulunduğu tutuklanan 6 kişinin ifadeleri ortaya çıktı.
Şüpheliler suçlamaları "kendi sorumluluk/yetki alanlarında olmadığını" iddia ederek kabul etmedi. Bazıları da görevlerine "vekaleten" baktıklarını savundu. İfadelerdeki en can alıcı noktalardan biri de toprak altında kalan konteynerdeki 5 işçi Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar ve Fahrettin Keklik'in neden konteyneri boşaltmadığı ve tehlikeli bölgeden ayrılmadığına ilişkin oldu. Suçlanan yetkili bu soruya "O konteyner zaten olası acil durumlar için güvenli bölge olarak belirlenen alanın içindeydi. Kriz anında kaçış bölgesi olarak belirlenmişti. Biz de günlük ihtiyaçlarımızı bu konteynerde sağlıyorduk. 10.50'de herkese uyarı mesajı atıldı" yanıtını verdi. İşçilerin güvenli bölgede olduğu için risk altında olmadıklarını düşünerek konteyneri terk etmedikleri değerlendiriliyor.
08.15'TE FARK EDİLDİ
İfadelerden, topraktaki çatlakların saat 08.15 sularında bölgede çalışan işçiler tarafında fark edildiği, 09.30-10.30'da yapılan toplantılarda sahanın boşaltılması ile ilgili bazı kararların alındığı ancak bir komuta merkezi olmadığı ya da yetki ve sorumlulukların tam olarak belli olmadığı anlaşılıyor. Bazı işçiler sahadayken atılan mesaj ve maillerin de herkese ulaşmadığı belirtiliyor.
'VEKALETEN BAKIYORUM'
Tutuklananlar arasında bulunan Kanadalı yönetici J.R.G de ifadesinde, kendisinin asıl yönetici ve yetkili olmadığını söyledi. Anagold Maden şirketinin Türkiye'deki Operasyon Direktörü'nün 5 Şubat'ta şirketin yönetim kurulunda yaşanan değişme sonucu ABD'de eğitime çağrıldığını ve kendisinin onun yerine operasyon sahasına vekaleten baktığını ifade etti. Milliyet'e konuşan şirket avukatları, göçük alanında açılma tespit edildikten sonra mailler ve mesajlar atılarak sahaya girişin engellendiğini belirterek "Bilgimiz dışında insanlar maden sahasında çalışmaya devam ediyor. Konteyner da acil durumlarda kaçış alanı içinde yer alıyordu. Burada öngörülemeyen bir durum söz konusu oluyor" dedi. Uluslararası şirketin Türkiye Başkanı C.D. dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Türk vatandaşı C.D'nin Anagold Madencilik'in ana sahibi SSR Mining'İn faciadan 8 gün önce 5 Şubat'ta Türkiye Başkanlığı'na atandığı gün Türkiye'ye geldiği öğrenildi. C.D. ifadesinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
İDARİ CEZALAR UYGULANACAK
Çevreye verilen zarar ile ağır hafriyat maliyeti, şirkete fatura ettirilecek. Bu durumda ayrıca idari cezalar uygulanmasına da kesin gözüyle bakılıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden sahasında yaptığı açıklamada, 400 bin kamyonluk bir toprak yığının varlığından söz etmişti.
"TOPRAĞIN TAŞINACAĞI NOKTA TAHLİYE EDİLİYOR"
Bakan Bayraktar, dün toprağın taşınma sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Sahadayız... Hadisenin ne kadar büyük boyutta olduğunu görmüş oluyorsunuz. Hakikaten çok büyük bir kütle var. 3 ayrı noktaya aktığını görüyoruz.
Sağlığa zarar verecek bir şey yok. Toprağın taşınacağı nokta şu an tahliye ediliyor. DSİ suyu farklı alanlara yönlendiriyor.
5 MİLYON METREKÜPLÜK YENİ KİTLE
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maden sahasında açıklama yaparken, liç alanında 35 milyon metreküp toprak olduğuna dikkat çekerken, toprak kaymasıyla birlikte Sabırlı Dere'ye 5 milyon metreküplük yeni bir kütle geldiğini söyledi.
Jeoradarla yapılan çalışmalarda ekiplerin güvenliği için kaymayı anlık takip ettiklerini söyleyen Yerlikaya, 2 bin 700 insan gücünün yer aldığı 500'ün üzerinde arama kurtarma ekibiyle çalıştıklarını, araç ve insan kaynağı olarak eksik olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, günlük 1500 kamyonla tahliye yapıldığı bilgisini de paylaştı.
"ŞİRKETİN TEMSİLCİLERİ BURADA DEĞİLLER"
Bayraktar, Kanadalı şirketin kazadan sonra bölgede olmamasını eleştirirken şöyle konuşmuştu:
Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz. Milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Şirketin özellikle yönetim düzeyinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz çünkü hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Ama bu konuya da özellikle arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağımızı ifade etmek istiyorum.
Faciayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.
10:03: 5 milyon metreküplük toprak eski mermer ocağına taşınacak.