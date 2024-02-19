Son dakika: Konteynerde olduğu düşünülen 5 işçi neden kaçmadı? Tutuklanan sorumluların ifadeleri ortaya çıktı

'KAÇIŞ BÖLGESİYDİ'

Diğer yandan aralarında Kanadalı Şirket temsilcisinin de bulunduğu tutuklanan 6 kişinin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler suçlamaları "kendi sorumluluk/yetki alanlarında olmadığını" iddia ederek kabul etmedi. Bazıları da görevlerine "vekaleten" baktıklarını savundu. İfadelerdeki en can alıcı noktalardan biri de toprak altında kalan konteynerdeki 5 işçi Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar ve Fahrettin Keklik'in neden konteyneri boşaltmadığı ve tehlikeli bölgeden ayrılmadığına ilişkin oldu. Suçlanan yetkili bu soruya "O konteyner zaten olası acil durumlar için güvenli bölge olarak belirlenen alanın içindeydi. Kriz anında kaçış bölgesi olarak belirlenmişti. Biz de günlük ihtiyaçlarımızı bu konteynerde sağlıyorduk. 10.50'de herkese uyarı mesajı atıldı" yanıtını verdi. İşçilerin güvenli bölgede olduğu için risk altında olmadıklarını düşünerek konteyneri terk etmedikleri değerlendiriliyor.

08.15'TE FARK EDİLDİ

İfadelerden, topraktaki çatlakların saat 08.15 sularında bölgede çalışan işçiler tarafında fark edildiği, 09.30-10.30'da yapılan toplantılarda sahanın boşaltılması ile ilgili bazı kararların alındığı ancak bir komuta merkezi olmadığı ya da yetki ve sorumlulukların tam olarak belli olmadığı anlaşılıyor. Bazı işçiler sahadayken atılan mesaj ve maillerin de herkese ulaşmadığı belirtiliyor.

'VEKALETEN BAKIYORUM'

Tutuklananlar arasında bulunan Kanadalı yönetici J.R.G de ifadesinde, kendisinin asıl yönetici ve yetkili olmadığını söyledi. Anagold Maden şirketinin Türkiye'deki Operasyon Direktörü'nün 5 Şubat'ta şirketin yönetim kurulunda yaşanan değişme sonucu ABD'de eğitime çağrıldığını ve kendisinin onun yerine operasyon sahasına vekaleten baktığını ifade etti. Milliyet'e konuşan şirket avukatları, göçük alanında açılma tespit edildikten sonra mailler ve mesajlar atılarak sahaya girişin engellendiğini belirterek "Bilgimiz dışında insanlar maden sahasında çalışmaya devam ediyor. Konteyner da acil durumlarda kaçış alanı içinde yer alıyordu. Burada öngörülemeyen bir durum söz konusu oluyor" dedi. Uluslararası şirketin Türkiye Başkanı C.D. dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Türk vatandaşı C.D'nin Anagold Madencilik'in ana sahibi SSR Mining'İn faciadan 8 gün önce 5 Şubat'ta Türkiye Başkanlığı'na atandığı gün Türkiye'ye geldiği öğrenildi. C.D. ifadesinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İDARİ CEZALAR UYGULANACAK

Çevreye verilen zarar ile ağır hafriyat maliyeti, şirkete fatura ettirilecek. Bu durumda ayrıca idari cezalar uygulanmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden sahasında yaptığı açıklamada, 400 bin kamyonluk bir toprak yığının varlığından söz etmişti.