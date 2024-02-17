İL BİNASİ ÖNÜNDE PROTESTO

Avcılar'ın mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'yi destekleyenler, CHP İl Binası önünde Utku Caner Çaykara'nın aday gösterilme kararını protesto etti.

SEVENLERİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Turan Hançerli, Marmara Caddesi'nde bir araya gelerek kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Ardından belediye binasına giderek gazetecilere açıklamalarda bulunan Hançerli, partisi tarafından ilçede yeniden başkan adayı gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.





Aday belirleme sürecinde haksızlık yapıldığı ve adaletsizlik olduğu yönünde kanaatini dile getiren Hançerli, "Biz çok başarılı işler yaptık. Ben birinci dönem belediye başkanıyım. Anketlerden açık ara önde çıkıyorum. Avcılar'da kentsel dönüşüm, 2019'da ben belediye başkanı olduktan sonra başladı. 20 bini aşkın bağımsız bölümü yeniledik, dönüştürdük, dayanıklı hale getirdik. Aslında bu karar kentsel dönüşümü yapmış, Avcılar modeliyle yerinde, uzlaşmaya dayalı hızlı kentsel dönüşümü yapmış, 1700'ü aşkın binayı hiç kavga, çatışma olmadan, zorla olmadan alkışlarla bina yıkan ender belediye başkanlarından biriyim. Dolayısıyla bu karar kentsel dönüşüm talebine karşı alınmış bir karar. Avcılar'a ve Avcılar halkına karşı alınmış bir karar." diye konuştu.

'BU KARARDAN DÖNMELİLER'

Turan Hançerli, Avcılar'da partisinin kendisini aday göstermeme kararından dönmesi gerektiğini söyledi.

"KURULTAY SALONLARINDA KALMALI"

"Aday gösterilmemenizin Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ilgisi var mı?" sorusuna Hançerli, şu yanıtı verdi: "Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle olmamalı. Kurultay salonlarında kalmalı o süreçler. Ama buna ilişkin eleştiriler var. Buna ilişkin değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerin de haklılık payı olduğuna dair bir kanaat oluşuyor. Dilerim öyle değildir ya da öyle olmadığını gösterecek hamleler yapılır." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN