Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda diplomasi trafiği! Azerbaycan, Almanya, İtalya...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında diplomasi trafiğini sürdürüyor.
BAKAN FİDAN ALIYEV GÖRÜŞMESİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.
İSVEÇ'TEN NATO TEŞEKKÜRÜ
Bakanlığın aynı platformdaki bir başka paylaşımında ise "Bakanımız Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile görüştü." ifadesi kullanıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Billström, İsveç'in NATO üyeliğine dair onay sürecinin Türkiye bakımından tamamlanması nedeniyle teşekkürlerini iletti. İsveç'in, Madrid ve Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvelerinde ve bu sürecin devamında verdiği tüm taahhütleri yerine getirmekte olduğu "tekraren kayda" geçirildi.
Görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik alanında işbirliği konularında gelecek dönemin somut adımları ve yol haritasının görüşüleceği teknik seviyedeki toplantıların ve üst düzeyli ziyaretlerin takvimi ele alındı. Billström, İsveç'in, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği yineledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü. Bakanlığın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Fidan, Yermak ile bir araya geldi.
Bakan Fidan ayrıca, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Alman Federal Meclisi milletvekillerinden Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve SPD Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid'i de kabul etti.
BAKAN FİDAN İTALYAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.
Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin detaylı olarak ele alındığı, Türkiye tarafınca müzakerelerin önündeki siyasi engellemelerin kalkması yönündeki beklentinin gündeme getirildiği ve Türkiye'nin diğer adaylardan farklı muamele görmesinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulandı. Gazze'deki katliamı durdurmak üzere AB'nin daha güçlü mesajlar vermesi ve somut adımlar atması gerektiği görüşmede ayrıca belirtildi.
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konferans dolayısıyla Münih'te bulunan Fidan, burada Baerbock ile görüştü.
Fidan, mevkidaşına, Gazze'de devam eden katliamın derhal durdurulması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, İsrail'in katliamlarının devam etmesinin bölgede toplumsal tepkilere yol açabileceğinin altını çizdi.
BAKAN FİDAN UCM BAŞSAVCISI KERİM AHMED HAN İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Ahmed Han ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konferans dolayısıyla Münih'te bulunan Fidan, burada Han ile bir araya geldi.
Başsavcı Han, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine dair devam eden süreçle ilgili Fidan'a bilgi verdi. Han, işlendiği iddia edilen suçların araştırıldığını, kurbanlarla görüşüldüğünü aktararak, 2024 yılının davanın seyri bakımından önemine değindi.
BAKAN FİDAN ROMANYALI MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ
Bakan Fidan'ın Romanyalı mevkidaşı Odobescu ile görüşmesinde Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı. Başbakan Ciolacu'nun ziyareti vesilesiyle, Türkiye ile Romanya arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının kurulmasına ilişkin "Ortak Siyasi Bildiri'nin" imzalanmasının öngörüldüğü kaydedildi. İki bakan, ayrıca Avrupa Birliği (AB), NATO ve Karadeniz güvenliği konularında da görüş alışverişinde bulundu.
BARZANİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME
Fidan'ın, IKBY Başkanı Barzani ile görüşmesinde de Gazze'de süren katliamın bir an önce sona ermesi gerektiği vurgulandı. Bölgedeki gerilimin daha fazla artmaması için alınması gereken önlemler görüşülürken tarafların itidalli davranması gerektiği konusunda mutabık kalındı. Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahının Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiği belirtildi. Görüşmede ayrıca, terörle mücadele konusunda ortak irade bulunduğu vurgulandı.
BAKAN FİDAN BORELL İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Münih'te Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns ile görüştü.
BAKAN FİDAN HOLLANDALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Münih'te Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.