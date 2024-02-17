Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan 60. Münih Güvenlik Konferansı’nda diplomasi trafiği! Azerbaycan, Almanya, İtalya...

BAKAN FİDAN ALIYEV GÖRÜŞMESİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.

İSVEÇ'TEN NATO TEŞEKKÜRÜ

Bakanlığın aynı platformdaki bir başka paylaşımında ise "Bakanımız Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile görüştü." ifadesi kullanıldı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Billström, İsveç'in NATO üyeliğine dair onay sürecinin Türkiye bakımından tamamlanması nedeniyle teşekkürlerini iletti. İsveç'in, Madrid ve Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvelerinde ve bu sürecin devamında verdiği tüm taahhütleri yerine getirmekte olduğu "tekraren kayda" geçirildi.

Görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik alanında işbirliği konularında gelecek dönemin somut adımları ve yol haritasının görüşüleceği teknik seviyedeki toplantıların ve üst düzeyli ziyaretlerin takvimi ele alındı. Billström, İsveç'in, Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği yineledi.