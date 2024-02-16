CHP'de Hatay çıkmazı! Özgür Özel'den acziyet itirafı... "Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz iyice alevlendi. Aday isimlerinin duyurulmasına müteakip istifalar baş gösterdi.
"CHP ahbap - çavuş partisine döndü, adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa"
eleştirileri sıralandı. CHP
Genel Merkezi'nden ise "Aday belirleme sürecinin altında kurultay hesaplaşması yatıyor"
itirafı geldi. "Her doğum sancılıdır"
diyen CHP kurmayları, "Partide bir değişim yaşanıyor. Bir yapı da buna direnmeye çalışıyor. Bu değişimin önünü şartlar ne olursa olsun açacağız"
açıklamasını yaptı.
CHP'nin acemi lideri Özgür Özel
, PM'den Hatay için olası aday değişikliğine yönelik yetki alsa da 'değişim' argümanı yine havada kaldı.
ADAY YAPMAYA UTANMADI REKLAMA KOYMAYA UTANDI
Özgür Özel, aday yapmaya utanmadığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ı reklam filmine koymaya utandı.
Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasıyla gündem olan reklam filmine dair konuşan Özel, krizi perdelemek için "O reklam filmi 5 Şubat'ta çekildi. Ancak Belediye Başkanımızın (Lütfü Savaş) o tarihte Hatay'da olması gerektiği için bizimle değildi, Hatay'daydı. Ayrıca Sayın Savaş da 'Zaten benim müzikli reklamla oynamam pek doğru olmaz' demişti. Ben de kendisini haklı bulmuştum. Diğer 6 belediye başkanımızın olduğu reklam filmi de yakında ekrana gelecek"
açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
ACZİYETİN İTİRAFI... "LÜTFÜ SAVAŞ'A ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK"
Öte yandan CHP
Hatay'da iyiden iyiye çıkmaza girdi. "Hatay'daki belirsizlik devam mı?"
sorusuna yanıt veren Özel, "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik"
ifadelerini kullandı.
Hatay'ın büyük yıkıma uğrarken, kentsel dönüşüme karşı çıkıp mitingler düzenleyen Lütfü Savaş
'ı aklamaya yeltenen CHP lideri, "Hatay'da 5. anket için sahadayız. Hatay'da Lütfü Savaş'tan daha fazla beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda, Lütfü Savaş da zaten buna 'hayır' demiyor, ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde biz Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten bir çaba içindeyiz. Bu konuda son kararı yarın partimiz verecek ve ona göre karar vereceğiz. Lütfü Savaş hatasız değildir, eleştiriden muaf değildir ama Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve yaşananların günah keçisi değildir"
dedi.