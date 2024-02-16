CHP'de Hatay çıkmazı! Özgür Özel'den acziyet itirafı... "Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik"

Bilindiği üzere Özgür Özel daha önce de "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık" diyerek Savaş'ı Hatay'a yeniden aday göstermişti.



HALUK LEVENT CHP'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Lütfü Savaş'a gelen tepkiler üzerine CHP yeniden ankete başvurmuş, PM öncesi de Haluk Levent'e aday olması için teklif götürmüştü. Ancak Levent bu teklifi reddetmişti.



Aday belirlemekten aciz olan CHP'nin sözcüsü Deniz Yücel, Haluk Levent'e teklif götürülüp götürülmediği konusuyla ilgili "İlk MYK ve PM toplantılarımızda bu konu gündeme gelmemiştir." demişti.



CHP HALUK LEVENT'İ, HALUK LEVENT CHP'Yİ YALANLADI

Haluk Levent ise CHP ile yapılan görüşmelerin 'aramızda kalsın' denmesine rağmen parti tarafından yayıldığını söyleyip Parti Sözcüsü Deniz Yücel'i yalanlamıştı.