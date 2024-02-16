SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de Hatay çıkmazı! Özgür Özel'den acziyet itirafı... "Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik"

CHP Hatay'da iyiden iyiye çıkmaza girdi. PM’den Hatay için olası aday değişikliğine yönelik yetki alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'acziyet' itirafında bulundu ve "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik" ifadelerini kullandı. Özel, Hatay büyük yıkıma uğraması karşın kentsel dönüşüme karşı çıkıp mitingler düzenleyen Lütfü Savaş'ı aklamaya yeltendi. CHP lideri, "Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve yaşananların günah keçisi değildir" diyerek depremzedelerle alay etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 15:12 Güncelleme 16 Şubat 2024, 15:37
CHP’de Hatay çıkmazı! Özgür Özel’den acziyet itirafı... Lütfü Savaş’a alternatif geliştiremedik
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz iyice alevlendi. Aday isimlerinin duyurulmasına müteakip istifalar baş gösterdi.

"CHP ahbap - çavuş partisine döndü, adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa" eleştirileri sıralandı. CHP Genel Merkezi'nden ise "Aday belirleme sürecinin altında kurultay hesaplaşması yatıyor" itirafı geldi. "Her doğum sancılıdır" diyen CHP kurmayları, "Partide bir değişim yaşanıyor. Bir yapı da buna direnmeye çalışıyor. Bu değişimin önünü şartlar ne olursa olsun açacağız" açıklamasını yaptı.

CHP'nin acemi lideri Özgür Özel, PM'den Hatay için olası aday değişikliğine yönelik yetki alsa da 'değişim' argümanı yine havada kaldı.
Lütfü nerede? CHP yeni reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaşa yer vermediLütfü nerede? CHP yeni reklam filminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaşa yer vermedi

ADAY YAPMAYA UTANMADI REKLAMA KOYMAYA UTANDI
Özgür Özel, aday yapmaya utanmadığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ı reklam filmine koymaya utandı.

Hatay adayı Lütfü Savaş'ın yer almamasıyla gündem olan reklam filmine dair konuşan Özel, krizi perdelemek için "O reklam filmi 5 Şubat'ta çekildi. Ancak Belediye Başkanımızın (Lütfü Savaş) o tarihte Hatay'da olması gerektiği için bizimle değildi, Hatay'daydı. Ayrıca Sayın Savaş da 'Zaten benim müzikli reklamla oynamam pek doğru olmaz' demişti. Ben de kendisini haklı bulmuştum. Diğer 6 belediye başkanımızın olduğu reklam filmi de yakında ekrana gelecek" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel


ACZİYETİN İTİRAFI... "LÜTFÜ SAVAŞ'A ALTERNATİF GELİŞTİREMEDİK"
Öte yandan CHP Hatay'da iyiden iyiye çıkmaza girdi. "Hatay'daki belirsizlik devam mı?" sorusuna yanıt veren Özel, "Biz Hatay'da şu an için Lütfü Savaş'a alternatif geliştiremedik" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın büyük yıkıma uğrarken, kentsel dönüşüme karşı çıkıp mitingler düzenleyen Lütfü Savaş'ı aklamaya yeltenen CHP lideri, "Hatay'da 5. anket için sahadayız. Hatay'da Lütfü Savaş'tan daha fazla beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda, Lütfü Savaş da zaten buna 'hayır' demiyor, ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde biz Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten bir çaba içindeyiz. Bu konuda son kararı yarın partimiz verecek ve ona göre karar vereceğiz. Lütfü Savaş hatasız değildir, eleştiriden muaf değildir ama Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve yaşananların günah keçisi değildir" dedi.
CHPde Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadıCHPde Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı

Bilindiği üzere Özgür Özel daha önce de "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık" diyerek Savaş'ı Hatay'a yeniden aday göstermişti.


HALUK LEVENT CHP'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Lütfü Savaş'a gelen tepkiler üzerine CHP yeniden ankete başvurmuş, PM öncesi de Haluk Levent'e aday olması için teklif götürmüştü. Ancak Levent bu teklifi reddetmişti.

Aday belirlemekten aciz olan CHP'nin sözcüsü Deniz Yücel, Haluk Levent'e teklif götürülüp götürülmediği konusuyla ilgili "İlk MYK ve PM toplantılarımızda bu konu gündeme gelmemiştir." demişti.

CHP HALUK LEVENT'İ, HALUK LEVENT CHP'Yİ YALANLADI
Haluk Levent ise CHP ile yapılan görüşmelerin 'aramızda kalsın' denmesine rağmen parti tarafından yayıldığını söyleyip Parti Sözcüsü Deniz Yücel'i yalanlamıştı.



CHP TARAFINDAN 3 KEZ ARANDI
Levent, "CHP sözcüsü Deniz Yücel "Haluk Levent 'e kurumsal bir teklif yapmadık" demiş. Herkes arıyor beni. Haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı. Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım. Konuştuk. Hatta "lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın" dedim. Sabah gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla "kimden duydunuz?" dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler" paylaşımında bulunmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Ordu mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye bayram müjdesi: İkramiye 3 bin TL oldu
Kandil’den İstanbul’a müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor
İHH İnsani Yardım Vakfı
CHP’de Hatay çıkmazı! Özgür Özel’den acziyet itirafı... Lütfü Savaş’a alternatif geliştiremedik
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında 9 işçi aranıyor! Metal yoğunluğuna rastlandı | İşçilerin kimlikleri belli oldu
Fenerbahçe’de iki isim kadro dışı! Sezon sonuna kadar forma yok
Türk Telekom
Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlu’nu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik
Kandil elebaşı Helin Ümit’in ittifak itirafı sonrası bomba Esenyurt kulisi: CHP ve DEM İstanbul’da hala masada
Şırnak’taki hain saldırının faillerinden! MİT PKK’nın sözde sorumlusu Fatma Sakana’yı avladı
Ekrem İmamoğlu’nun gölge başkanlığı CHP yandaşlarını sıktı! Aday krizinde yeni perde! CHP medyası Sözcü TV’de zehir zemberek sözler: Böyle rezillik olabilir mi?
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde batan kargo gemisi bulundu! Dalış bugün gerçekleşecek
31.300 TL PROMOSYON | Hem çalışanlar hem emekliler bunu araştırıyor! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, İş Bankası, Yapı Kredi...
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
SON DAKİKA