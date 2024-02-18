FETÖ’nün karakutusu eski MİT’çi Enver Altaylı’ya verilen hapis cezası onandı

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Enver Altaylı hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçundan 13 yıl 4 ay olmak üzere toplamda 23 yıl 4 ay, eski MİT'çi Mehmet Barıner hakkında ise aynı suçlardan toplamda 21 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar vermişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, Altaylı ve Barıner hakkında İlk Derece Mahkemesince kurulan mahkumiyet hükümlerinde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, bu gerekçeyle istinaf başvurularının esastan reddine karar vermişti. Temyiz incelemesi için dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Daire'ye gönderdiği tebliğnamede, Mehmet Barıner hakkında onama, Enver Altaylı hakkında ise devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçundan beraat verilmesi görüşünde bulundu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, iki sanık hakkında verilen cezaların da onanmasına karar verdi.

ÖRGÜT EVİNDE MİT SINAVLARINA HAZIRLAMIŞLAR

Sabah'ta yer alan habere göre, eski MİT'çi Mehmet Barıner'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisinin ortaokul çağında dershane ve okullarına gitmekle başladığını, üniversite döneminde iltisaklı yurt ve evlerde kalarak örgütle bağını devam ettirdiğini ve ev abiliği yaptığını, kendisine gönderilen lise öğrencilerini polislik ve askerlik sınavlarına girmeleri için teşvik ettiği ve lise öğrencilerine kod isim verdiği, kendisinin de bu dönemde 'Burak' kod ismini kullandığı belirtildi. Barıner'in, örgütle iltisaklı evlerde hazırlanarak MİT sınavlarına girip, örgüt içerisinde 'Mustafa' kod adını kullandığı, MİT'te çalıştığı dönemde mahrem abileri ile görüşüp dini sohbet ve faaliyetlerde bulunduğu, mahrem abilerin talebi üzerine kendisinden talep edilen çalıştığı kuruma ilişkin ve burada elde ettiği gizli bilgileri mahrem abilerine verdiği kaydedildi.