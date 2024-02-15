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CHP'de kriz bitmiyor! Özgür Özel başka konuşuyor Gürsel Tekin başka... "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim"

CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yaşanan güç çekişmesinin ardından İstanbul adayları belli oldu. Kadıköy'de Gürsel Tekin'in ismi konuşulurken listeye Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Mesut Kösedağı yazıldı. 13 Şubat'ta karara ilişkin açıklama yapan Gürsel Tekin "Partimiz ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür." diyerek istifa etti. Partide kriz sürerken hem Özgür Özel hem de Gürsel Tekin peş peşe açıklamalar yaptı. Özel, "Belediye başkanlığı için ismi geçiyordu, bir gece önce televizyonda konuşuyordu sonra aday olmadı, istifası geldi." derken Gürsel Tekin sert ifadeler kullandı. Adaylık başvurusu yapmadan önce Özel ve İmamoğlu ile görüştüğünü söyleyen Tekin daha sonra partiden kimseye ulaşamadığını ve 15 gün önce istifa dilekçesini yazdığını belirterek, "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim" dedi.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 12:25 Güncelleme 15 Şubat 2024, 13:13
CHP’de kriz bitmiyor! Özgür Özel başka konuşuyor Gürsel Tekin başka... 40 yıldır CHP’deyim ben böyle bir dönem görmedim

Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde tavan yapan kriz istifa getirdi.

Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı. İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendi adamlarını tek tek listelere koydu.

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Kadıköy'de CHP'nin ağır toplarından Gürsel Tekin'in ismi konuşulurken listeye Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı yazıldı.

GÜRSEL TEKİN İSTİFA ETTİ
Yaşananlarından ardından 13 Şubat'ta açıklama yapan eski CHP Genel Sekreteri ve eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle partisinden istifa etti.

CHPde aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...CHPde aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin temel ilkelerinin, tüzük ve programında yer aldığını belirtti.

"Ne yazık ki geçen zamanda CHP, çağdaş uygarlığı hedefleyen Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır." görüşünü aktaran Tekin, şöyle devam etti:

Gürsel TekinGürsel Tekin

PARTİ AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİLERİYLE YÖNETİLİYOR
"Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasbedildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür."

Ortaya çıkan bu tablonun kendisi için acı ve üzüntü verici olduğunu bildiren Tekin, "Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisinden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN BAŞKA KONUŞUYOR ÖZGÜR ÖZEL BAŞKA...
CHP'de Gürsel Tekin krizi farklı bir boyuta evrildi. Özgür Özel, "Belediye başkanlığı için ismi geçiyordu, bir gece önce televizyonda konuşuyordu sonra aday olmadı, istifası geldi." dedi. Gürsel Tekin ise CHP yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

Adaylık başvurusundan önce Özel ve İmamoğlu ile temas kurduğunu ancak kendisine "aday olma" şeklinde bir söz söylenmediğini belirten Gürsel Tekin, "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim" dedi.

Gürsel Tekin istifa nedenini canlı yayında haykırdı: "40 yıldır CHP'deyim...''

"GÜRSEL TEKİN'İ ARAYACAĞIM"
CHP Genel Merkezinde bir grup gazeteciye konuşan Özel, Gürsel Tekin'in istifasına ilişkin şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

"Bazı adaylar kendi yaptırdığı anketlerde kendileri çıkıyor olabilir. Kadıköy'de seçtiğimiz aday, ankette sorulan diğer isimlere çok fazla fark atarak öne çıkan bir isim. Gürsel Tekin'i çok seviyorum ve istifasına çok üzüldüm. Böyle bir süreçten sonra istifa etmesine çok üzüldüm. Belediye başkanlığı için ismi geçiyordu, bir gece önce televizyonda konuşuyordu sonra aday olmadı, istifası geldi. Kadıköy adayımız inanılmaz liyakatli bir isim. Gürsel Tekin'i arayacağım ve ilk kırgınlığı geçtikten sonra tekrar baba ocağına döneceğini düşünüyorum. Adaydan memnun olmayan herkes istifa ederse partide kimse kalmaz."

GÜRSEL TEKİN PARTİYİ YERDEN YERE VURDU: 40 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM
Gürsel Tekin dün CHP yandaşı Sözcü TV'de yaptığı açıklamada ise Özel aksi sözler kullanarak CHP yönetimini yerden yere vurdu.

Tekin, "Benim adaylığım umurumda değil. Bu başvuruyu yapmadan önce Sayın Genel Başkanımla ve Sayın İmamoğlu'yla görüştüm. Bana şunu diyebilirlerdi: 'Siz gönlümüzde yoksunuz. Biz başka arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz.' Ben hiçbir şeye hevesli değilim. Rant peşinde değilim, hayatım mücadeleyle geçmiştir" iddiasında bulundu.

İstifa dilekçesini 15 gün önce hazırladığını söyleyen Gürsel Tekin, "Bir istifa dilekçesini yazmanın ne kadar zor olduğunu sadece ben, Allah ve eşim bilir. O dilekçeyi 15 gün önce yazdım." ifadelerini kullandı.

CHP yönetimine sert sözlerle yüklenen Tekin istifasının nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Ulaşamadım kimseye. Yani bir Gürsel Tekin hayatını buna vakfetmiş 40 yılını vermiş. Parti yöneticilerinden birine ulaşamadım. Genel Başkan Yardımcılarına ulaşamadım. Sayın Genel Başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Biz insan değil miyiz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım? 40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim"

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