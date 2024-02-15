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CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e fena salladı: Bunlar çürümüş adamlar

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Gürsel Tekin canlı yayında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i yerden yere vurdu. “İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na destek olacak mısınız?” sorusu üzerine CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, “Bunlar değişimci değil çürümüş adamların ne desteği olacakta ben onlara ne destek olacağım” dedi.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 01:06 Güncelleme 16 Şubat 2024, 01:12
CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e fena salladı: Bunlar çürümüş adamlar

Geçtiğimiz günlerde CHP'den "Partimiz ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür." diyerek partisinden istifa eden Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i yerden yere vurdu.

▶️ CHP'li Gürsel Tekin canlı yayında İmamoğlu ve Özel'i topa tuttu!



"BUNLAR ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR"
Katıldığı canlı yayında, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek olacak mısınız?" sorusu üzerine CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamların ne desteği olacakta ben onlara ne destek olacağım" dedi.



"NEREYİ BİLİYORSUN?"
Sözlerinin devamında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e tepkisini sürdüren Tekin, "İl desteği olduğunda insanların, arkadaşlarımızın, İstanbul'u karış karış bilen, İstanbul'u sokak sokak bilen, mahalle mahalle bilen arkadaşlarımıza kimse bugüne kadar soru sormadı. Burada ihtiyacımız var denmedi. Nereyi biliyorsun? İstanbul'un bütün muhtarları CHP deyince sadece beni tanırlar. O arkadaşların böyle bir sorunu olduğunu sanmıyorum" ifadelerin kullandı.



NELER YAŞANMIŞTI?
Yerel seçimlere giderayak CHP, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesi içerisinde savuruluyor. Özgür Özel, İzmir ve Çankaya'da Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına rağmen adayları kendisi belirleyerek "Özgürleşme" hamlesi yaptı. İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendi adamlarını tek tek listelere koydu.

Kadıköy'de CHP'nin ağır toplarından Gürsel Tekin'in ismi konuşulurken listeye Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı yazıldı.

CHPde aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...CHPde aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...

GÜRSEL TEKİN İSTİFA ETTİ
Yaşananlarından ardından 13 Şubat'ta açıklama yapan eski CHP Genel Sekreteri ve eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle partisinden istifa etti.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin temel ilkelerinin, tüzük ve programında yer aldığını belirtti.

"Ne yazık ki geçen zamanda CHP, çağdaş uygarlığı hedefleyen Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır." görüşünü aktaran Tekin, şöyle devam etti:

Gürsel Tekin istifa nedenini canlı yayında haykırdı: "40 yıldır CHP'deyim...''

PARTİ AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİLERİYLE YÖNETİLİYOR
"Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, parti içi hemşehricilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasbedildiği, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür."

Ortaya çıkan bu tablonun kendisi için acı ve üzüntü verici olduğunu bildiren Tekin, "Bu sebeple, gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisinden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.


GÜRSEL TEKİN BAŞKA KONUŞUYOR ÖZGÜR ÖZEL BAŞKA...
CHP'de Gürsel Tekin krizi farklı bir boyuta evrildi. Özgür Özel, "Belediye başkanlığı için ismi geçiyordu, bir gece önce televizyonda konuşuyordu sonra aday olmadı, istifası geldi." dedi. Gürsel Tekin ise CHP yönetimini sert sözlerle hedef aldı.

Adaylık başvurusundan önce Özel ve İmamoğlu ile temas kurduğunu ancak kendisine "aday olma" şeklinde bir söz söylenmediğini belirten Gürsel Tekin, "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim" dedi.

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