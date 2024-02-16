Marmara Denizi’nde batan geminin enkazına ulaşıldı: 51 metreye dalış bugün!

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan ʺBatuhan Aʺ adlı kargo gemisinin enkazı su altı kamerasıyla görüntülendi. Tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin batması nedeniyle otomatik uydu sinyali göndermiş olabileceği bilgisinin verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde batan Batuhan-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerinin, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi. "Uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi'nden alınan geminin son pozisyonu da ekiplerle paylaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsüyle deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazıyla yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir. Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecek."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan ticari geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma gemisi TCG Akın'ın intikalini sürdürdüğünü, İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG Çubuklu ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın da bölgeye intikal ettiğini bildirildi. Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Su altı robotuyla geminin batığına ulaşıldığını, 3 boyutlu modellemesinin de çıkarıldığını belirten Demirtaş, "Batık deniz tabanına normal bir şekilde oturmuş. Bu da bizim çalışmalarımızı kolaylaştıracak. Ekipler hava şartlarının durumuna göre batığa gün içinde dalış gerçekleştirecek. Şu anda 456 arama kurtarma personeliyle çalışmalar sürüyor." dedi.