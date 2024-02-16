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Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı: 51 metreye dalış bugün!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kuru yük gemisi için dalış yapılacağını bildirdi. Enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor. Tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin batması nedeniyle otomatik uydu sinyali göndermiş olabileceği bilgisinin verildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsüyle deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazıyla yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir." denildi.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 10:49 Güncelleme 16 Şubat 2024, 11:06
Marmara Denizi’nde batan geminin enkazına ulaşıldı: 51 metreye dalış bugün!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kuru yük gemisi için dalış yapılacağını bildirdi.

Batan gemi su altında böyle görüntülendi

Marmara Denizi'nde batan ʺBatuhan Aʺ adlı kuru yük gemisinde, aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kılınç'ın batan gemide aşçı olarak çalışmasının yanı sıra usta gemici olduğu ve gemideki birçok işi üstlendiği öğrenildi. Kılınç'tan geriye gemide makara zımparalarken ve ʺBenden bir tane daha yokʺ şarkısını dinlerkenki videoları kaldı.Marmara Denizi'nde batan ʺBatuhan Aʺ adlı kuru yük gemisinde, aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Kılınç'ın batan gemide aşçı olarak çalışmasının yanı sıra usta gemici olduğu ve gemideki birçok işi üstlendiği öğrenildi. Kılınç'tan geriye gemide makara zımparalarken ve ʺBenden bir tane daha yokʺ şarkısını dinlerkenki videoları kaldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün saat 06.32'de Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne Batuhan A isimli gemiden acil durum sinyali geldiği anımsatıldı.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan ʺBatuhan Aʺ adlı kargo gemisinin enkazı su altı kamerasıyla görüntülendi.Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan ʺBatuhan Aʺ adlı kargo gemisinin enkazı su altı kamerasıyla görüntülendi.

İvedilikle tüm deniz ve hava arama kurtarma unsurlarına olayın bildirildiğine işaret edilen açıklamada, gemiye yapılan telsiz çağrılarına cevap alınmaması üzerine, geminin acentesi, personel listesi beyanındaki denizciler ile Gemi İnsanları Bilgi Sistemi'ndeki mobil cep telefonlarıyla temas kurulmaya çalışıldığı ancak yanıt alınamadığı belirtildi.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan ʺBatuhan Aʺ adlı kargo gemisinin enkazı su altı kamerasıyla görüntülendi.Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan ʺBatuhan Aʺ adlı kargo gemisinin enkazı su altı kamerasıyla görüntülendi.

Tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin batması nedeniyle otomatik uydu sinyali göndermiş olabileceği bilgisinin verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde batan Batuhan-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerinin, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde batan Batuhan-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerinin, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi.

"Uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi'nden alınan geminin son pozisyonu da ekiplerle paylaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsüyle deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazıyla yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir. Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecek."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan ticari geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma gemisi TCG Akın'ın intikalini sürdürdüğünü, İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG Çubuklu ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın da bölgeye intikal ettiğini bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan ticari geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma gemisi TCG Akın'ın intikalini sürdürdüğünü, İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG Çubuklu ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın da bölgeye intikal ettiğini bildirildi.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına görüntüleme cihazlarıyla ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Su altı robotuyla geminin batığına ulaşıldığını, 3 boyutlu modellemesinin de çıkarıldığını belirten Demirtaş, "Batık deniz tabanına normal bir şekilde oturmuş. Bu da bizim çalışmalarımızı kolaylaştıracak. Ekipler hava şartlarının durumuna göre batığa gün içinde dalış gerçekleştirecek. Şu anda 456 arama kurtarma personeliyle çalışmalar sürüyor." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan ticari geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma gemisi TCG Akın'ın intikalini sürdürdüğünü, İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG Çubuklu ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın da bölgeye intikal ettiğini bildirildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan ticari geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma gemisi TCG Akın'ın intikalini sürdürdüğünü, İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG Çubuklu ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın da bölgeye intikal ettiğini bildirildi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. Gemideki 6 kişilik mürettebat için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu.

SON DAKİKA | Marmara Denizinde kargo gemisi battı! Bakanlıktan flaş açıklama: Bugün dalış gerçekleştirilecekSON DAKİKA | Marmara Denizinde kargo gemisi battı! Bakanlıktan flaş açıklama: Bugün dalış gerçekleştirilecek
SON DAKİKA | Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Bakanlık'tan flaş açıklama: Bugün dalış gerçekleştirilecek

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