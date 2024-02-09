MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den AYM Başkanı Zühtü Arslan’a tepki: Akladığınız cani terör saldırı yaptı

GELECEĞİN GÜCÜ TÜRKİYE'DİR
Hedefimiz, Türkiye'nin oyuncu kurucu vasfı ile dünyanın barışına katkı vermesidir. Tükenmeyen enerji ile faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir.
Hedefimiz, Türkiye'nin oyuncu kurucu vasfı ile dünyanın barışına katkı vermesidir. Tükenmeyen enerji ile faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir.
MHP Türk siyasetinin ve Türk milletinin inci koleksiyonu, istiklal kolcusu, iftihar kutbudur. Türk'ün kaderi neyse MHP'nin kaderi de aynısıdır.
MHP köklü yapısı ile, milli gönüllerde taht kurmuştur. Başkalaşmadan direndik. Değişimi inkar etmedik, ama kontrolsüz değişim rüzgarına karşı tedbiri elden bırakmadık. Hain çevrelerin uykularını kaçırdık. Bin yıllık kardeşliğimizi zaafa düşürmek için oyun kuranlara göz açtırmadık. Halkımız ne diyorsa onu söyledik. Hakikat neyi vaat ediyorsa onunla sözleştik. Tarafımızı insanlıktan yana belirledik.
55 yıldır dildeyiz, dilekteyiz, duadayız, şehitlik anıtıyız. Türk milletinin yüzyıla damga vurması için mücadele halindeyiz.
Yufka yürekliler ile çetin yolların aşılamayacağını biliyoruz. 55 yılda Türk milliyetçiliğini taçlandırdık. Çıkarlarının peşine düşenler, tarlası sırtında gezenler, fitnelik yapanlar, kurt ilinde çakal besleyenler dava adamlığı postuna oturamaz. Ülkücü olmak için serden geçti yürek lazım. Ülkücü kalmak için uyanık bir şuur lazım. 55 yıl içinde dalımızın kırıldığı dönemler oldu, zannettiler ki çöktük; çok şükür kökümüz ve dalımız sağlamdı. Partimizin yaşı 55 olsa da davamızın yaşı Türklüğün yaşı ile eşittir.
Bir derviş sabrı ile, kaşif heyecanı ile, seyyah hevesi ile 55 yıldır siyaset mücadelemizi sürdürüyoruz. Gökte uçan karganın gündemi başka, kartalın gündemi başkadır. Bizim dünyamızın mihenk taşı elbette Türkiye'dir. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Açık sözlü tavırla, köküne yabancılaşmış kalem sahiplerini, alayını birden silkeleyen kale dün üç hilaldi bugün de üç hilal. Huzurlu liman arayanlar tek çare deniz feneri gibi MHP ve cumhur ittifakıdır.
Büyük kurultayımız Türkiye yüzyılının ve Türk devrinin yol haritasını da çizecektir. Güçlendirilmiş kadrolarımızla mücadelemize hız vereceğiz.
AYM MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR
CHP'den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. Bugünkü CHP demlenmekle kalmamış kriz ve kargaşaya düşmüştür. Çağlayan'a saldıran, ölü ele geçirilen DHKPC teröristin kimler tarafından savunulduğu, mektubunu mecliste okuyan CHP'li deşifre olmuştur. Daha da fenası öldürülen terörist lehine AYM mahkemesinin açıkladığı hak ihlali kararıdır. AYM adalet ilkelerine savaş açmıştır. AYM haini haklı görmüş, Türk polisi de hak öyle değil böyle olur mesajı ile gereğini yapmıştır. Mahkeme başkanı utanmadan hala Anayasa mahkemesi kararlarının kesin olduğunu ve bağlayıcı olduğunu iddia etmiştir. Bay Zühtü, tahfif ettiğiniz cani polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızı şehit etti; haberin oldu mu? vicdansızlar, teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir? Neyin dayatmasını yapıyor, kimlere mesaj ulaştırmaya çalışıyorsunuz? AYM artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları arasında yer almamalıdır. Kaos üretim merkezi olduğunu teyit edem AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılmalıdır.
Teröriste hak ihlali veren mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz, buna da adalet denemez. MHP hukuk sınırlarına bağlı kalarak yürütmüştür. Haklıydık ama hakkımız yendi ama yine de devlete bir şey demedik.
ÜLKEMİZE OPERASYON ÇEKİLMEKTEDİR
DEM'lenmiş CHP'nin AYM'yi mevzi yapmasını, dış bağlantılı operasyon olarak değerlendiriyoruz. Yeminli Türkiye düşmanları faaldir. Ülkemize operasyon çekilmektedir. 31 Mart'ta Türk milleti dış bağlantıların maşalarına hesap soracak. CHP'nin yeni adresi Kandil'dir. Özgür bey erkenden havlu atmış, nihayet çuvallamıştır. Cumhur ittifakı vatana sahip çıkacak, istiklale sahip çıkacaktır.
1 Nisan'da demlenen değil devleşmiş bir Türkiye'ye uyanacağız. Ayrılmadan ayrışmadan canla başla Türkiye için çalışacağız.
Önümüzdeki dönemde gündeme alınmasını temenni ettiğimiz 9 konu vardır, bunlar arasında ilki yeni anayasanın yazılması vardır. MHP hazırlığını tamamlamıştır.
Kirli senaryolara tedbir alınmalı. FETÖ benzeri yapıların üzerine gidilmelidir.