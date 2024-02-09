MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den AYM Başkanı Zühtü Arslan’a tepki: Akladığınız cani terör saldırı yaptı

TERÖRİSTE HAK İHLALİ KARARI: TÜRK MAHKEMESİ OLAMAZ AYM'nin Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li terörist Emrah Yayla ile ilgili geçmişte verdiği hak ihlali kararına tepki gösteren Bahçeli, "Teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk mahkemesi olamaz buna da adalet denemez." dedi.

BAH ZÜHTÜ DUYDUN MU?

AYM Başkanı Zühtü Arslan'a da tepki gösteren Bahçeli, "Bay Zühtü... Senin ve bir kısım üye arkadaşının aklayıp hak ihlali kararıyla taltif ettiğiniz cani, 6 Şubat'ta terör saldırısına teşebbüs etti, polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızın da hayatına mal oldu. Haberin oldu mu? Bu rezaleti duydun mu?" dedi.

Bahçeli'nin AYM ile ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Daha da fenası öldürülen terörist lehine AYM mahkemesinin açıkladığı hak ihlali kararıdır. AYM adalet ilkelerine savaş açmıştır. AYM haini haklı görmüş, Türk polisi de hak öyle değil böyle olur mesajı ile gereğini yapmıştır. Mahkeme başkanı utanmadan hala Anayasa mahkemesi kararlarının kesin olduğunu ve bağlayıcı olduğunu iddia etmiştir. Bay Zühtü, tahfif ettiğiniz cani polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızı şehit etti; haberin oldu mu? vicdansızlar, teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir? Neyin dayatmasını yapıyor, kimlere mesaj ulaştırmaya çalışıyorsunuz? AYM artık milli güvenlik sorunudur. Böyle gidemez. Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları arasında yer almamalıdır. Kaos üretim merkezi olduğunu teyit edem AYM ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılmalıdır.

"BUNA ADALET DENEMEZ"

Teröriste hak ihlali veren mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz, buna da adalet denemez. MHP hukuk sınırlarına bağlı kalarak yürütmüştür. Haklıydık ama hakkımız yendi ama yine de devlete bir şey demedik."

TAKVİM AYM'nin imza attığı skandalları derlemiş ve "Ya kapansın ya da yeniden yapılansın" manşeti atmıştı. Haberimiz için görsele tıklayınız:

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bugünkü heyecanımıza ortak olan vatandaşlarımızı, sadece kulağını değil kalbini de bize çevirmiş bütün kardeşlerimizi selamlıyorum. Gazze'de Gazne'ye, Bakü'den Bişkek'e, Kerkük'ten Kırım'a, Kıbrıs'tan Kudüs'e, Türk ve İslam değerlerinin yaşatıldığı her yere selamlarımı gönderiyorum.

Bugün MHP'nin 55. kuruluş yıl dönümüdür. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Nice başarılara, yüz yıllara vesile olsun inşallah. Bahtiyarız, 55 yıllık birikimle siyasi olgunluğa vasıl olduk. Zamanlar üstü mirasa her zaman bağlı kaldık. İlk günkü kararlılıkla 55 yıllık maziyi kucaklayıp ezelden evele coşkun nehirler gibi akıyoruz.