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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

Son dakika haberi! Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. İhanetlerle yollarının kesilmek istendiğini belirten Bahçeli, "Aramızdan devşirdikleri ile karşımıza geçtiler başarılı olamadılar. Hayalleri kabusa döndü. Bu dava dualıdır. Şer planları ademe mahkumdur." dedi. CHP'nin PKK'nın çekim alanına girdiğini belirten Bahçeli, "CHP ‘DEM’li çay poşeti gibi kullanılmıştır. Demli çay baş göz üstüne ama ‘DEM’lenmiş dejenere olmuş siyasete ‘hayır ‘demeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 10:38 Güncelleme 13 Şubat 2024, 11:15
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında flaş açıklamalar

Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bugünkü toplantımızı takip eden bütün vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Tarihe bakmadan atılacak her adımın kuşaklar arasında kopukluklar yaratacağını düşünüyorum. Milliyetçilik tarih hakkında bir yorum ve pratikliklerden ibaretti. Milliyetçilik halka dayalı bir görüş olduğu için ırkçılığı reddetmiştir. Adil ve eşit dağılımı esas almıştır.

Geçtiğimiz 9 Şubat günü MHP'nin kuruluş yıl dönümünü andık. Türk milliyetçiliğinin 3 hilal çatısı altında kurumsallaşması bölge siyasetini de farklı açılardan etkilemiştir. Tekleyen demokrasi hayatımıza yeni bir fırsat sunmuştur. Anadolu'nun ruh zenginliğini, istikbalin güçlü Türkiye'sinin inşasını hedeflemiştir.

'İHANETLERLE YOLUMUZU KESMEK İSTEDİLER BAŞARILI OLMADILAR'

55. yıl münasebeti ile Ankara'da düzenlediğimiz toplantı muhteşem bir havada gerçekleşmiştir. 55 yıl yürektir, yükseliştir, şereftir. İhanetlerle yolumuzu kesmek istediler başarılı olmadılar. Aramızdan devşirdikleri ile karşımıza geçtiler başarılı olamadılar. Hayalleri kabusa döndü. Bu dava dualıdır. Şer planları ademe mahkumdur. Halkın ve halkın davasını sekteye uğratacak alçak doğmamıştır. MHP ve ülkü ocakları dimdik ayaktadır.

Partimiz gücünü milletten alıyor. Millet olmakla yer yüzünün çehresi değişmiştir. Demokrasiler millet gerçeğinden beslenmiştir. Milletleşme sonuçlanmış değil devam eden bir süreçtir.

'ALPER GEZERAVCI GURURUMUZDUR'

Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diliyor daha nice Türk çocuklarının uzaya çıkmasını diliyorum. Alper Gezeravcı gururumuzdur. Artık uzaya Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir. Bugünün yağlı boyası yarının paha biçilemez tablosudur. Yükselişin engeli yoktur. Uzay hakimiyetinin perdesi açılmıştır.

Yeter ki aşağılık kompleksine kapılan çağın piyonluğuna talip olanları hayatımızdan çıkaralım. Başarıdan başarıya koşmak için ışık hızı ile çalışalım. Gelen Türk asrıdır. Türk milleti yeni yüzyılda her alanda ben de varım diyecektir.



AYAKKABI MAĞAZASI GİBİSİNİZ ÖZGÜR BEY

Ne CHP'nin ne diğer silik muhalefet partilerinin gündemleri ülke derdi ile örtüşmemektedir. Özgür bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Çayı severiz açık olursa daha çok severiz. Özgür bey ayakkabı mağazası gibisiniz. Özgür bey canın demli çay mı çekiyor senin için de çay ayıralım demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma. Demli çay baş göz üstüne ama 'DEM'lenmiş dejenere olmuş siyasete 'hayır 'demeye devam edeceğiz.

CHP 'DEM'Lİ ÇAY POŞETİ GİBİ KULLANILMIŞTIR

CHP 'DEM'li çay poşeti gibi kullanılmıştır. Muhalefet siyasi iflas bayrağını utana sıkıla çekmiştir. Özgür Bey demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Çayı severiz, açık olursa daha da severiz.

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Büyükerşen'in sözleri CHP'nin Türk tarihiyle hesaplaşmasıdır. Cevabı 31 Mart 2024'te millet verecek. Büyükerşen'in beyni sulanmışsa aşağılık sözleri CHP'nin özetidir.

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