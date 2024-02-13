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Ortaköy’de 2 kişi denize düştü! 1'i kurtarıldı diğeri öldü

İstanbul Ortaköy'de korku dolu anlar yaşandı. Ortaköy sahilinde iki kişi denize düştü. Denize düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti diğeri ise sağ olarak kurtarıldı.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 11:58 Güncelleme 13 Şubat 2024, 12:30
Ortaköy’de 2 kişi denize düştü! 1’i kurtarıldı diğeri öldü

Beşiktaş'ın Ortaköy sahilinde denize düşen 2 kişiden biri öldü, diğeri kurtarıldı.

Ortaköy sahilinde inşaat çalışması yapılan alanda çökme meydana gelmesi sonucu 2 kişi denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekipleri ile dalgıç sevk edildi. Denize düşenlerden biri çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Ekipler, diğer kişinin kurtarılması için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda denize düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Alanın daha önce İSPARK'a ait otopark olarak kullanıldığı, çökmenin fore kazık uygulaması yapılırken yaşandığı öğrenildi.

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