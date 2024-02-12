CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez’e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP'de kaosun dozu her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. CHP Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.



PM İLERİ TARİHE ERTELENMİŞTİ

Başak Demirtaş, Kandil'den gelen talimat sonrası adaylıktan çekilmiş, CHP de bu kararla eş güdümlü olarak PM'yi ertemişti. İki parti arasında cereyan eden bölücü iş birlikte 'kent uzlaşısı' formülü gündeme geldi. CHP'nin Adalar ve Esenyurt adayını DEM Parti'nin istek ve talepleri doğrultusunda belirleyeceği konuşuluyor.

İstanbul'un ilçeleri, Çankaya ve Hatay üzerinde mevcuttaki kriz devam ederken 'Kandil' ayarlı ertelemeye uğrayan CHP Parti Meclisi toplandı.