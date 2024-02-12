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CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez'e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz

Yerel seçimlere giderayak CHP içindeki kaos büyümeye devam ediyor. Aday belirleme sürecinde yaşanan güç çekişmesinin gölgesinde CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı. Özgür Özel'in Avcılar'da Utku Caner Çaykara ismini aday gösterme kararı büyük tepkilere neden oldu. CHP Avcılar Belediye Başkan adayları, CHP Genel Merkezi'ne tepki göstererek sert uyarıda bulunarak, "Avcılar dışından bir belediye başkan adayı istemediğimizi, bunun Avcılar halkı tarafından da kabul görmeyeceğini ilan ediyoruz." açıklamasında bulundu. Öte yandan Avcılar'ın mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'yi destekleyenler, CHP İl Binası önünde Utku Caner Çaykara'nın aday gösterilme kararını protesto etmişti.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 23:04 Güncelleme 12 Şubat 2024, 23:31
CHP Avcılar Belediye Başkan adayları kazan kaldırdı! Genel Merkez’e sert uyarı: Avcılar dışından aday istemiyoruz

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP'de kaosun dozu her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. CHP Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

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PM İLERİ TARİHE ERTELENMİŞTİ
Başak Demirtaş, Kandil'den gelen talimat sonrası adaylıktan çekilmiş, CHP de bu kararla eş güdümlü olarak PM'yi ertemişti. İki parti arasında cereyan eden bölücü iş birlikte 'kent uzlaşısı' formülü gündeme geldi. CHP'nin Adalar ve Esenyurt adayını DEM Parti'nin istek ve talepleri doğrultusunda belirleyeceği konuşuluyor.

İstanbul'un ilçeleri, Çankaya ve Hatay üzerinde mevcuttaki kriz devam ederken 'Kandil' ayarlı ertelemeye uğrayan CHP Parti Meclisi toplandı.


ADAY SÖYLENTİSİ GERİLİMİ YÜKSELTTİ
Tüm bu yaşananlar gelişmeler gölgesinde Özgür Özel'in, Avcılar'da mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'nin yerine Utku Caner Çaykara'nın aday gösterildiği söylentisi CHP'deki gerilimi daha da yükseltti.

Özgür Özel ve Utku Caner ÇaykaraÖzgür Özel ve Utku Caner Çaykara

İL BİNASİ ÖNÜNDE PROTESTO
Avcılar'ın mevcut belediye başkanı Turan Hançerli'yi destekleyenler, CHP İl Binası önünde Utku Caner Çaykara'nın aday gösterilme kararını protesto etti.



CHP'liler Avcılar'da Turan Hançerli'nin yeniden aday olmasını isteyerek sloganlar attı.


AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KAZAN KALDIRDI
Utku Caner Çaykara ismine tepki gösteren CHP Avcılar Belediye Başkan adayları, CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterek sert uyarıda bulundu.

Turan HançerliTuran Hançerli

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Avcılar Belediye Başkanlığı için İlçe Başkanlığımıza Avcılar da oturan, Avcılar İlçe örgütünde mücadele etmiş, çeşitli görevlerde baluardas birçok Aday Adayı müracaatı yapılmıştır. Bu Aday Adayları yaklaşık iki aydır seçim çalışmaları yapmaktadırlar. Bugün (12.02.2024) toplanacağı ilan edilen MYK ve PM toplantısı öncesi parti kulislerimize yansıyan ve sosyal medyada sayfalarında da paylaşılan bilgilere göre, partimiz içinde bazı grupların İlçemize müracaat eden Aday Adayları dışında ve Avcılar da yaşamayan, İlçemiz dışında olan bir ismin aday olarak önerildiği/önerileceği konuşulmaktadır.



"AVCILAR DIŞINDAN ADAY İSTEMİYORUZ"
Biz aşağıda isimleri bulunan; CHP Avcılar İlçe Yönetimi ve Belediye Başkan Aday Adayları Avcılar dışından Belediye Başkan Adayı istemediğimizi ve Avcılar halkı tarafında da kabul görmeyeceğini, Avcılar da yaşayan Aday Adaylarıdan her hangi birinin görevlendirilmesi halinde hem biz aday adayları hem örgütümüz en üst motivasyonunda çalışacaktır. Sayın Genel Başkanımızın, MYK Üyelerimizin ve PM üyelerimizin sağduyusuna inanıyoruz.

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