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Mersin'de "Kılıçdaroğlu'nu hançerleyen hain" denilen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın 'TAKVİM' hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı

Kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmayan ancak rüzgarın akışına göre istikamet alıp 'değişimciler'den yana saf tutan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır memleketi Mersin'de partililerin hışmına uğradı. Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'liler "Kılıçdaroğlu'nu hançerleyen hain" diyerek Başarır'ı protesto etti. Başarır ise kendisini eleştiren CHP'lileri konuşma yaptığı alandan attırdı. Öte yandan TAKVİM'in CHP içerisindeki kaosun perde arkasına ışık tutan haberleri, Ali Mahir Başarır'da hazımsızlık yaptı.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 12:18 Güncelleme 11 Şubat 2024, 12:36
Mersin’de Kılıçdaroğlu’nu hançerleyen hain denilen CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ’TAKVİM’ hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı

Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarındaki kriz, kaos ve iç hesaplaşmalara şahitlik ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı. Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı.

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Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.

Parti tabanının oldukça rahatsız olduğu bu ortam il mitinglerine de yansıdı.

CHP'li Ali Mahir Başarır'a 'hain' diyen CHP'lilerCHP'li Ali Mahir Başarır'a 'hain' diyen CHP'liler

"KILIÇAROĞLU'NU HANÇERLEYEN HAİN"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır memleketi Mersin'de konuşma yaptığı sırada partililerin hışmına uğradı.

CHP'li Ali Mahir Başarır'a partililerden protesto


Otobüs üzerinden konuşma yapan Başarır'ı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'liler "Hain", "Kılıçdaroğlu'nu hançerledin!", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "20 yıl seni sırtında taşıdı, Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın" diyerek prostesto etti.



SAĞA SOLA BAĞIRDI, KENDİNDEN GEÇTİ
Partililerin verdiği bu tepki sonrası Ali Mahir Başarır sinirden küplere bindi. Kendisini eleştiren CHP'lileri konuşma yaptığı alandan attırdı. "AK Parti'nin trollerini atın oradan" şeklinde bağırdı.



CHP'DE KAOSA IŞIK TUTTUK, BAŞARIR'DA HAZIMSIZLIK BAŞ GÖSTERDİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken TAKVİM'in CHP içerisindeki kaosun perde arkasına ışık tutan haberleri, Ali Mahir Başarır'da hazımsızlık yaptı.

Başarır, sosyal medya platformlarından TAKVİM'i engellediği görüldü. Bu durum gerçeklere tahammülü olmayan CHP zihniyetinin en net yansıması olarak kayıtlara geçti.

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Mersin’de Kılıçdaroğlu’nu hançerleyen hain denilen CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ’TAKVİM’ hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı
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