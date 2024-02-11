Mersin'de "Kılıçdaroğlu'nu hançerleyen hain" denilen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın 'TAKVİM' hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı

SAĞA SOLA BAĞIRDI, KENDİNDEN GEÇTİ Partililerin verdiği bu tepki sonrası Ali Mahir Başarır sinirden küplere bindi. Kendisini eleştiren CHP 'lileri konuşma yaptığı alandan attırdı. "AK Parti'nin trollerini atın oradan" şeklinde bağırdı.





CHP'DE KAOSA IŞIK TUTTUK, BAŞARIR'DA HAZIMSIZLIK BAŞ GÖSTERDİ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken TAKVİM'in CHP içerisindeki kaosun perde arkasına ışık tutan haberleri, Ali Mahir Başarır'da hazımsızlık yaptı.



Başarır, sosyal medya platformlarından TAKVİM'i engellediği görüldü. Bu durum gerçeklere tahammülü olmayan CHP zihniyetinin en net yansıması olarak kayıtlara geçti.

