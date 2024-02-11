Mersin'de "Kılıçdaroğlu'nu hançerleyen hain" denilen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın 'TAKVİM' hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı

Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefet unsurlarındaki kriz, kaos ve iç hesaplaşmalara şahitlik ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona ererken sular bir türlü durulmadı. Ekrem İmamoğlu, kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı.
Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.
Parti tabanının oldukça rahatsız olduğu bu ortam il mitinglerine de yansıdı.
CHP'li Ali Mahir Başarır'a 'hain' diyen CHP'liler
"KILIÇAROĞLU'NU HANÇERLEYEN HAİN"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır memleketi Mersin'de konuşma yaptığı sırada partililerin hışmına uğradı.
Otobüs üzerinden konuşma yapan Başarır'ı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'liler "Hain", "Kılıçdaroğlu'nu hançerledin!", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "20 yıl seni sırtında taşıdı, Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın" diyerek prostesto etti.