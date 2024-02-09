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CHP'de kavga bitmez! Genel Merkez'de adaylık Meclis'te oda için birbirlerine girdiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır farklı isimler arasında yaşanan adaylık kavgasının bir benzeri TBMM'de çalışan CHP'liler arasında yaşandı. Meclis'te yaşanan oda krizine TBMM polisi müdahale etti.Oda kavgası, değişimcilerin safına geçen Şükran Kütükçü ile Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan arasında yaşandı.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 15:59 Güncelleme 09 Şubat 2024, 15:59
CHP’de kavga bitmez! Genel Merkez’de adaylık Meclis’te oda için birbirlerine girdiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır farklı isimler arasında yaşanan adaylık kavgasının bir benzeri TBMM'de çalışan CHP'liler arasında yaşandı.

CHP'de oda krizi

MECLİS'TE ODA KRİZİ

Oda kavgası, kurultay öncesi değişimcilerin safında geçen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te özel kalem müdürlüğünü yapan Şükran Kütükçü ile Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan arasında yaşandı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Şükran KütükçüCHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Şükran Kütükçü

Kurultayın ardından Özgür Özel tarafından CHP Meclis Grubu'nun Protokol Müdürü olarak görevlendirildi. Kütükçü, görevlendirmenin ardından Meclis İdare Amiri'ne ait olan odaya yerleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Şükran KütükçüCHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Şükran Kütükçü

BAYRAKTUTAN ODAYI BOŞALTMASINI İSTEDİ

İdare Amirliği seçimini kazanan Bayraktutan, kurultayın ardından Özgür Özel tarafından CHP Meclis Grubu'nun Protokol Müdürü olarak görevlendirilen Kütükçü'den odayı boşaltılmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

Artvin Milletvekili Uğur BayraktutanArtvin Milletvekili Uğur Bayraktutan

BAYRAKTUTAN RESMİ YAZI ALDI

Bayraktutan, bunun üzerine Meclis Genel Sekreterliği'nden odanın kendisine tahsis edildiğini gösteren resmi yazıyı aldı ve eşyalarını odanın önüne getirdi.

TBMM'de temsili bir odaTBMM'de temsili bir oda

SON ÇARE POLİS ÇAĞIRILDI

Kütükçü odayı yine boşaltmadı. Eşyalar kapının önünde bekletilirken görüşmek için Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın odasına geçti. O sırada makam odasına yerleşmek isteyen Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan Meclis polisini çağırdı.

Yapılan görüşmeler sonrası Şükran Kütükçü polis gözetiminde odayı boşaltmak zorunda kaldı.

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