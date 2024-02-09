CHP’de kavga bitmez! Genel Merkez’de adaylık Meclis’te oda için birbirlerine girdiler

MECLİS'TE ODA KRİZİ Oda kavgası, kurultay öncesi değişimcilerin safında geçen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te özel kalem müdürlüğünü yapan Şükran Kütükçü ile Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan arasında yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi 'nde yıllardır farklı isimler arasında yaşanan adaylık kavgasının bir benzeri TBMM'de çalışan CHP'liler arasında yaşandı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Şükran Kütükçü

Kurultayın ardından Özgür Özel tarafından CHP Meclis Grubu'nun Protokol Müdürü olarak görevlendirildi. Kütükçü, görevlendirmenin ardından Meclis İdare Amiri'ne ait olan odaya yerleşti.