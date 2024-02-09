CHP’de kavga bitmez! Genel Merkez’de adaylık Meclis’te oda için birbirlerine girdiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır farklı isimler arasında yaşanan adaylık kavgasının bir benzeri TBMM'de çalışan CHP'liler arasında yaşandı.
MECLİS'TE ODA KRİZİ
Oda kavgası, kurultay öncesi değişimcilerin safında geçen CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te özel kalem müdürlüğünü yapan Şükran Kütükçü ile Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan arasında yaşandı.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Şükran Kütükçü
Kurultayın ardından Özgür Özel tarafından CHP Meclis Grubu'nun Protokol Müdürü olarak görevlendirildi. Kütükçü, görevlendirmenin ardından Meclis İdare Amiri'ne ait olan odaya yerleşti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Şükran Kütükçü
BAYRAKTUTAN ODAYI BOŞALTMASINI İSTEDİ
İdare Amirliği seçimini kazanan Bayraktutan, kurultayın ardından Özgür Özel tarafından CHP Meclis Grubu'nun Protokol Müdürü olarak görevlendirilen Kütükçü'den odayı boşaltılmasını istedi ancak olumsuz yanıt aldı.