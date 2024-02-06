TİP Çanakkale Milletvekili adayı Doruk Ulaş Özdemir’den Çağlayan’daki saldırı sonrası alçak paylaşım

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hain saldırı sonucu 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, 1 kişi şehit oldu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hain saldırı sonucu 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, 1 kişi şehit oldu.
Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı.
SALDIRGANLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.
ÇAĞLAYAN'A SALDIRAN TERÖRİST ÖRGÜTÜN BOMBACISI ÇIKTI
Çağlayan'a saldırırken etkisiz hale getirilen teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı.
Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.
TİP'Lİ İSİMDEN ALÇAK PAYLAŞIM
Hain saldırı sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çanakkale Milletvekili Adayı Doruk Ulaş Özdemir sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu.
Özdemir etkisiz hale getirilen teröristler için "Devrim şehitlerimiz onurumuzdur" paylaşımında bulundu.
TEPKİ YAĞDI HESABI GİZLEDİ
Alçak paylaşım büyük tepki toplarken, terörist sevici Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çanakkale Milletvekili Adayı Doruk Ulaş Özdemir sosyal medya hesabını gizliye aldı.
AYM'DEN SKANDAL KARAR
Öte yandan Son dönemde tartışmalı kararlarla gündeme gelen Anayasa Mahkemesi'nin bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen örgütün bombacısı Emrah Yayla için AYM'nin hak ihlali kararı verdiği öğrenildi.
TERÖRİSTİN CHP YANDAŞI CUMHURİYET'TE MEKTUPLARI YAYINLANMIŞ
Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröris Pınar Birkoç'un CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektuplarının yayınlandığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet'te 2018 yılında yayınlanan haberde "Pınar Birkoç, gazetemize yazdığı mektubunda cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekti." ifadeleri yer aldı.
SİBEL BAHÇETEPE İSMİNE DİKKAT!
Cumhuriyet'te teröristlerin hakkını savunan haberlere imza atan sözde gazetecinin Sibel Bahçetepe olduğu görülüyor.
Bahçetepe'nin şu anda BirGün Gazete'sinde çalıştığı öğrenildi.
BİRGÜN'DE DE BENZER HABERLER!
Teröristlerin sözcülüğüne soyunan Cumhuriyet gibi BirGün de benzer haberlere imza attı.
Teröristlere ve yandaşlarına kucak açan BirGün ve Cumhuriyet'in resmi ilan almaları da dikkat çekiyor.
CUMHURİYET HABERLERİ SİLDİ
Skandalın ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet terörist Pınar Birkoç ile ilgili haberlerini internet sitesinden kaldırdı.
ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN KATİLLERİNE SAHİP ÇIKMIŞLARDI
Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi 31 Mart 2015 yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerin eylemini aklamak için hainleri manşetlere taşımıştı.
SEZGİN TANRIKULU TERÖRİSTLER İÇİN "HAK" ARAYIŞINDA!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da 2017'de terörist Emrah Yayla'yı Meclis'e taşıdığı öğrenildi.
CHP ve DEM yandaşı yayınlar yapan bianet'te 2017'de yayınlanan bir habere göre Sezgin Tanrıkulu Emrah Yayla'nın işkence gördüğünü iddia ederek dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sorular yöneltti.
DEM'Lİ GERGERLİOĞLU TEÖRİSTLERİN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
PKK'nın siyasi ayağı DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da Çağlayan Adliyesi'ne saldıran Pınar Birkoç ve Emrah Yayla için Adalet Bakanlığı'na defalarca kez sorular yönelterek teröristlerin sözcülüklerine soyunduğu ortaya çıktı.
Teröristi savunan Gergerlioğlu'nun yaptığı bir paylaşımda "Cezaevlerine gel de zindan deme bunlar insani mi? Mahpuslar robot mu?" diyerek Adalet Bakanlığını hedef aldığı görüldü.
Gergerlioğlu'nun bir başka paylaşımda ise dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e soru sorarak terörist Pınar Birkoç'u savunduğu ortaya çıktı.
Gegerlioğlu'nun Birkoç için TBMM'de de açıklama yaparak, "Kaç kez kovid olacaklar? Kaç kez risk altında kalacaklar?" diyerek savunduğu ortaya çıktı.
PİŞKİN SAVUNMA
Teröristlere arka çıkan Gergerlioğlu rezilliğine pişkin bir savunma yaptı.
Teröristleri savunmaya özgürlük kılıfı giydiren Gegerlioğlu, "Hapishanede ihlale uğrayan her kişinin hakkını savunurum, özgürlüğün kısıtlanması yargısal bir karar olup doğru veya yanlış karar olabilir. Bir de insan hakları ihlali varsa kimsenin kimliğine bakmam. Hapis öncesi ve sonrası yaptığı yanlış beni ilgilendirmez, şiddete karşıyım." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
ŞEBNEM KORUR FİNCANCI
Her fırsatta Türkiye karşıtı duruş sergileyen terör destekçisi Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığını yaptığı Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın da Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'yı savunduğu ortaya çıktı.