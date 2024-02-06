TİP Çanakkale Milletvekili adayı Doruk Ulaş Özdemir’den Çağlayan’daki saldırı sonrası alçak paylaşım

Ömer Faruk Gergerlioğlu

Teröristi savunan Gergerlioğlu'nun yaptığı bir paylaşımda "Cezaevlerine gel de zindan deme bunlar insani mi? Mahpuslar robot mu?" diyerek Adalet Bakanlığını hedef aldığı görüldü.

Gergerlioğlu'nun bir başka paylaşımda ise dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e soru sorarak terörist Pınar Birkoç'u savunduğu ortaya çıktı.

Gegerlioğlu'nun Birkoç için TBMM'de de açıklama yaparak, "Kaç kez kovid olacaklar? Kaç kez risk altında kalacaklar?" diyerek savunduğu ortaya çıktı.

PİŞKİN SAVUNMA

Teröristlere arka çıkan Gergerlioğlu rezilliğine pişkin bir savunma yaptı.

Teröristleri savunmaya özgürlük kılıfı giydiren Gegerlioğlu, "Hapishanede ihlale uğrayan her kişinin hakkını savunurum, özgürlüğün kısıtlanması yargısal bir karar olup doğru veya yanlış karar olabilir. Bir de insan hakları ihlali varsa kimsenin kimliğine bakmam. Hapis öncesi ve sonrası yaptığı yanlış beni ilgilendirmez, şiddete karşıyım." şeklinde skandal ifadeler kullandı.



ŞEBNEM KORUR FİNCANCI

Her fırsatta Türkiye karşıtı duruş sergileyen terör destekçisi Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığını yaptığı Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın da Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'yı savunduğu ortaya çıktı.