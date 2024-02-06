DHKP-C terörüne AYM kalkanı! Adliyeye saldıran terörist Emrah Yayla için ’hak ihlali’ kararı... TAKVİM yargıdaki karanlık elleri deşifre ediyor

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.



CHP - DEM TERÖRİSTLERE ÇANAK TUTTU

Teröristlerin DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bağlantıları çıkarken etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç'un ise defalarca kez CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektubunun yayınlandığı ortaya çıktı.



Gelişme üzerine DHKP-C terörünün sözcüsü olan Cumhuriyet apar topar Birkoç ile ilgili yayınlarını kaldırdı.



CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da 2017'de terörist Emrah Yayla ile ilgili Meclis'e sorular yönelterek teröriste "hak" arayışına giriştiği öğrenildi.