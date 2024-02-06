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DHKP-C terörüne AYM kalkanı! Adliyeye saldıran terörist Emrah Yayla için 'hak ihlali' kararı... TAKVİM yargıdaki karanlık elleri deşifre ediyor

Terör örgütü DHKP-C, İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına saldırı düzenledi. Kalleş saldırıda terörist Pınar Birkoç ve Emrah Yayla etkisiz hale getirildi. Teröristlere CHP ve DEM'in yanı sıra Anayasa Mahkemesi de kalkan oldu. AYM'nin İstanbul Adalet Sarayı'nda polislere saldıran DHKP-C'li militan Emrah Yayla ile ilgili hak ihlali kararı verdiği ortaya çıktı. 06.02.2020 tarihli kararda AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve üyelerin imzasının yer aldığı gözlemlendi. Bu bağlamda TAKVİM, AYM'nin dosyasını açtı. FETÖ'cülere iade-i itibar veren, HDPKK'lıları 'hak ihlali' ve tazminatlarla koruyan, darbe imasında bulunup Başkan Erdoğan'a hakareti ödüllendiren yargıdaki karanlık elleri deşifre etti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 17:08 Güncelleme 06 Şubat 2024, 17:22
DHKP-C terörüne AYM kalkanı! Adliyeye saldıran terörist Emrah Yayla için ’hak ihlali’ kararı... TAKVİM yargıdaki karanlık elleri deşifre ediyor

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

CHP - DEM TERÖRİSTLERE ÇANAK TUTTU
Teröristlerin DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bağlantıları çıkarken etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç'un ise defalarca kez CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektubunun yayınlandığı ortaya çıktı.

Çağlayana saldıran DHKP-Cli teröristlerin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile ne bağları var? Cumhuriyetle mektup arkadaşı çıktı!Çağlayana saldıran DHKP-Cli teröristlerin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile ne bağları var? Cumhuriyetle mektup arkadaşı çıktı!


Gelişme üzerine DHKP-C terörünün sözcüsü olan Cumhuriyet apar topar Birkoç ile ilgili yayınlarını kaldırdı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da 2017'de terörist Emrah Yayla ile ilgili Meclis'e sorular yönelterek teröriste "hak" arayışına giriştiği öğrenildi.



DHKP-C TERÖRÜNE AYM KALKANI! SKANDAL 'HAK İHLALİ' KARARI
CHP ve DEM'in yanı sıra son zamanlarda verdiği skandallar kararlarla toplum vicdanını yaralayan Anayasa Mahkemesi de DHKP-C terörüne çanak tuttu.


Adliyeye saldıran DHKP-C'li terörist Emrah YaylaAdliyeye saldıran DHKP-C'li terörist Emrah Yayla

AYM'nin İstanbul Adalet Sarayı'nda polislere saldıran DHKP-C'li militan Emrah Yayla ile ilgili hak ihlali kararı verdiği ortaya çıktı. Mahkeme SEGBİS aracılığıyla değil, mahkeme huzurunda savunma yapmak isteyen Emrah Yayla'nın başvurusunu haklı buldu.

AYM'nin DHKP-C'li teröristle ilgili verdği 'hak ihlali' kararına ilişkin fondaş T24'te yer alan haberAYM'nin DHKP-C'li teröristle ilgili verdği 'hak ihlali' kararına ilişkin fondaş T24'te yer alan haber





Yüksek mahkeme, "Gardiyan gözetimindeyken baskı altında" olduğunu dile getiren başvurucunun SEGBİS aracılığıyla savunmaya zorlanması ile "Duruşmada hazır bulunma hakkının" ihlal edildiğine hükmetti.

AYM'nin DHKP-C'li teröristle ilgili verdği 'hak ihlali' kararına ilişkin fondaş Cumhriyet ve Birgün'de yer alan haberAYM'nin DHKP-C'li teröristle ilgili verdği 'hak ihlali' kararına ilişkin fondaş Cumhriyet ve Birgün'de yer alan haber

Takvim, Anayasa Mahkemesi'nin resmi internet sitesinde yer alan terörist Emrah Yayla'nın başvurusunu inceledi.



06.02.2020 tarihli kararda AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve üyelerin imzası yer aldı.



Terörist Yayla hakkında verilen ihlal kararına ilişkin bilgi formu.


AYM'nin verdiği 'hak ihlali' kararının değerlendirme kısmında Anayasa'nın 36. maddesinin birinci fıkrası örnek gösterildi;

"Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir."



86. MADDEDE TERÖRİSTE HAK İHLALİ KARARI
DHKP-C'li terörist Emrah Yayla hakkında verilen kararın 86. maddesinde AYM tarafından "Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki duruşmada hazır bulunma hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir" denildi.

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TAKVİM 'AYM' DOSYASINI AÇTI... YARGIYI LEKELEYEN SKANDAL KARARLAR
Bu bağlamda Takvim AYM'de yeniden yapılandırmanın şart olduğunu gözler önüne seren skandal kararları sizler için derledi.

AYM'DEKİ BU KADA FETÖ İLE PKK'YI MECLİS'E SOKUP DOKUNULMAZLIK VERİR
Öncelikle geride bıraktığımız aylarda Can Atalay üzerinden cereyan eden AYM - Yargıtay tartışmasını hatırlayalım...

Can Atalay, milletvekili seçilmeden önce Gezi Parkı ihanetini ilişkin görülen davalarda ceza aldı. Anayasa Mahkemesi, hem Yargıtay'ı hem de alt derece mahkemelerini yok sayarak Atalay hakkında 'ihlal' kararı verdi. AYM'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

AYM'nin verdiği skandal kararla ilgili "FETÖ ve PKK'ya TBMM yolu açıp dokunulmazlık verecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilir" yorumları yapıldı.

Yargıtay ise sorumlu bir tutum sergileyerek Türk milletinin dikkatini yargıdaki tehlikeye çekti.



HDP'NİN HAZİNE YARDIMLARINA BLOKEYİ REDDETTİ
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hazine yardımına bloke konulması ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu reddederek yargı müessesesini dikkate almadı.

TERÖR PROPAGANDASINA 'HAK İHLALİ' KALKANI
Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.

TERÖR SUÇLULARINA TBMM YOLUNU AÇTILAR
AYM Can Atalay kararıyla Anayasının 14. maddesini işlevsiz hale getirdi. Hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açtı.



Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin kurtarmaya çalıştığı Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın, Kobani bahanesiyle 35 ilde bölücü terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği olaylarda da rol aldığı ortaya çıktı.


FETÖ'CÜLERE İADE-İ İTİBAR
FETÖ'den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imam, cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, hiçbir delil olmamasına rağmen başvuruyu kabul edip FETÖ'cüye 50 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE AK PARTİ'YE HAKARETE ÖDÜL
AYM, Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ifade özgürlüğü saydı. Haklarında kamu davası açılan ÖDP'liler, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesiyle 15'er bin lira manevi tazminatla ödüllendirildi.



ELİ KANLI DEMİRTAŞ'I HAKLI BULDULAR
Anayasa Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı ve 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı vererek, Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

HDPKK'LI FİGEN YÜKSEKDAĞ'A MANEVİ TAZMİNAT
AYM, MLKP üyesinin mezarı başındaki anmaya katılan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilen Figen Yüksekdağ'ın yaptığı başvuruyu karara bağlayarak, Yüksekdağ'a manevi tazminat verilmesine karar verdi.



IŞIKLAR YANIYOR
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak darbe imasında bulunmuştu.

AYM, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eylemde "Önderimiz Başkan Öcalan" sloganları attığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası alan kişiye verilen cezanın "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğunu belirterek 9 bin lira tazminat ödenmesini istemişti.

TERÖRÜN MEDYA AYAĞINA ÇANAK TUTTULAR
AYM, ortakları ile Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu MİT ve EGM tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesi kuralını iptal etti.

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