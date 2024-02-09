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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024, 16:10 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024, 16:20

Devlet Bahçeli'den MHP'nin kuruluşunun 55. yılında düzenlenen etkinlikte flaş açıklamalar

Son dakika haberi! Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 55. yılında düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cumhuriyetin yeni yüz yılına tüm inancımızla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye'nin küresel güç mertebesine hızla çıkacaktır." dedi. AYM'nin Çağlayan Adliyesi'ne saldıran teröristle ilgili verdiği karara tepki gösteren Bahçeli, "Teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk mahkemesi olamaz buna da adalet denemez." dedi. "AYM ya kapatılmalı ya da yapılandırılmalı" diyen Bahçeli, "Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla kaos üretiyor." ifadelerini kullandı.

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