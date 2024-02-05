Son dakika: AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar: Elimizi afet bölgesinden çekmeyeceğiz

Türkiye seçim sath-ı mailine girdi. Seçmenler yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. AK Parti 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.

"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ" Kurum, " Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı. 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul 'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. İSTANBUL'UN EN BÜYÜK PROBLEMİ NE? Fatih'in emaneti İstanbul'u yeniden ayağa kaldırmak ve CHP'li İBB ile gelen fetret devrine son vermek için çalışmalarını sürdüren Kurum, mega kentte adım atmadık yer bırakmıyor. İstanbullunun sorunlarını dinliyor, sıkıntılara çözüm arıyor.

Murat Kurum Kandilli Rasathanesi'ni ziyaret etti



ÖNCELİĞİ DEPREM MESELESİ... "TÜM PLANLARIMIZ HAZIR"

Kurum'un en büyük önceliği ise deprem meselesi. Kandilli Rasathanesi'ni ziyaret edip deprem gerçeğine dikkat çeken Murat Kurum, "İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayacak şekilde tüm planlarımızı hazırladık. Bu güzel şehri afetlere karşı dirençli hale getireceğiz." dedi.



Peki İstanbul'un en büyük problemi ne? Dönüşüm nereden başlayacak? Raylı sistem 5 yılda nasıl 2 katına çıkarılacak? Gençlerin İstanbul'u için ne vadediyor?



Murat Kurum katıldığı canlı yayında tüm bu soruların cevabına yanıt veriyor.



İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları;

6 Şubat'ta yüreğimizde büyük bir acı ile uyandık.

Bir taraftan acı ile karşı karşıyasınız ama bir yandan da müdahale etmek zorundasınız. Polis telsizi ile birlikte iletişim kurabilmek adına hızlı bir şekilde harekete geçtik. Ne söyleyeceğinizi bilemiyorsunuz. İçiniz dolu. Ama bir taraftan da kucağında çocuğuyla gelen bir baba bana 'Allah devletimize zeval vermesin' diyor.

Bu acıları yaşadık. Hem de dünyada eşi benzeri görülmeyen bir seferberlik başlattık. Arama kurtarma ekipmanlarımızı sevk ettik. 11 ilde eş zamanlı arama kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Her gün bir ilde ilçeleriyle birlikte geziler yaptık.

Ne acı bir tesadüf. Geçtiğimiz gün helikopter kazasında şehit olan polisimizin kardeşi ile yardımları ulaştırdık.