Son dakika: AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar: Elimizi afet bölgesinden çekmeyeceğiz

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİMİZİ HEP TUTTUK"
Hamdolsun 3 ayda dünyada eşi benzeri yoktur böyle bir çalışmanın. 180 bin konutun inşasını başlattık. Şimdi de teslim ediyoruz. O günkü hüznün yerini bugünkü anahtarını almış mutluluklarına şahit oluyoruz.
Depremzede kardeşlerimiz bir yıl sonra evlerine geçiyorlar. Biz onlara hep sözümüzü tuttuk. Elimizi afet bölgesinden çekmeyeceğiz. Gitmediğimiz köy, belde kalmadı.
Milletimize ne söz verdiysek hepsini tuttuk. Bu vesileyle bir kez daha depremlere hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
"KİMSEYİ AÇ VE AÇIKTA BIRAKMADIK"
Biz depremle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Gerek 99 depremi, gerek en son Pazarcık depreminde milyon dolarlık kayıplar oldu. Tüm dünya pandemi, enflasyon krizi süreci yaşarken 11 ili etkileyen bir afet oluyor.
11 il etkileniyor ve siz o 11 il için kenetleniyorsunuz, ayağa kalkıyorsunuz. Biz orada elimizden gelen her şeyi yaptık. Hamdolsun kimseyi aç ve açıkta bırakmadık.
Oradaki demografik yapıyı da koruyarak o bölgenin ihtiyacı neyse ona göre ihtiyacı gideriyoruz. İnşallah hep birlikte ayağa kaldıracağız.
"HALKIMIZIN CUMHURBAŞKANIMIZA GÜVENİ BOŞA ÇIKMADI"
Kriz doğru yönetilmiş ki milletimiz destek olmuş. Oradaki sürecin algısı doğru yönetilmiş ki insanlar bu vaatlere inanmış. O zamanlar muhalefet ne vadetmişti. Milletimiz sayın Cumhurbaşkanından yana irade ortaya koydu ve rekor derece oy aldık. Puanı halk verdi ve 28 Mayıs seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yaptılar.
Bugün depremzede kardeşlerimize ağıza alınmayacak laflar ettiler ama onlar Cumhurbaşkanımıza güvendiler ve güvenleri boşa çıkmadı.
"İSTANBUL'DA BEŞ YILDA 650 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
Naci Hocamızla uzun zamandır görüşüyoruz. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın kabul ettiği bilim insanımız. Bu konuda sizinle çalışabilir miyiz dediğimizle 'tabi ki' dedi.
İstanbul'da depreme karşı ne yapabiliriz diye sorduğumuzda bize ışık tuttu.
İstanbul dönüşmeli. Biz İstanbul'u dönüştürmek zorundayız ve 31 Mart'ta İstanbullular bunun kararını verecek.
Bu dönüşümün içinde Büyükşehir Belediye olarak biz olacağız, ilçe belediyelerimiz olacak, uzman görüşleri olacak, Kandilli'deki Haluk Hocamızla da Naci Görür Hocamızla da çalışacağız.
Siyaset yapılacak bir durum yok. Parti ayrımı gözetemezsiniz.
Bu konuda dertli olan İstanbulluların hepsi aynı düşünüyor. Hazırladığımız projeler öyle maket değil inanın bunların hepsi yapılmış, gerçek projeler, sokakta insanların birleştirdiği o İstanbul medeniyetini yaşadığımız, huzurun, yeşilin bir anlayışı ortaya koyacağız ve bu maksatla beş yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız.
"İSTANBUL'UN DİJİTAL İKİZİNİ OLUŞTURACAĞIZ"
Sempozyum yaparak dönüşüm olmaz. Dönüşüm yapacaksınız icraat yapacaksınız, milletinizle el ele vereceksiniz ortaya koyacaksınız.
100 bin de kiralık konut yapacağız ve bu konutlar da satılmayacak. Bütünleşik bir afet yönetim planı ortaya koyacağız. İstanbul'umuzun dijital ikizini oluşturacağız.
Atatürk Havalimanı'na Afet Yönetim Merkezi kuracağız. Bakanlıklarla, merkezi yönetimle, muhalefetle niye kavga edelim. Ne kadar uyumlu çalışırsan o kadar güçlü olursun.
İsterim ki İstanbul'un sorunlarıyla ilgili herkes ilgili olsun. Milletimizin yararına olan her projeye biz destek olduk. Milletimiz istifade edecekse niye engel olalım.
EKREM İMAMOĞLU'NA 'HATAY' KROŞESİ: LAFA GELDİ Mİ ÇOK LAF, HEYBELERİ BOŞ
(Ekrem İmamoğlu'nun Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri) Gündemi İstanbul dışına çekme amaçlı, saygı ifadelerinden uzak bir siyasetle bir yere varamazsınız. Hatay'ın oradaki suyunu kim getirdi. Konya Büyükşehir getirdi. Sen koca Büyükşehir Belediyesiysen niye 10 bin konut yapmadın, niye oradaki altyapıyı çözme iradesini ortaya koymadın.
Lafa geldi mi çok laf. Bunu söyleyecek yüzleri yok. Heybeleri boş. İstanbul'da verdiği vaatlerinin hiç birini tutmamış bir irade şimdi kalkmış insanları böyle söyleyerek samimiyetten uzak bir şekilde kutuplaştırıyor. Gündemi yine İstanbul dışına çıkartıyor. İstanbul'un meselesi değil, İstanbul'un metrosu, konutu, afeti değil, vatandaşın çilesi değil. Gündem ne? Ekrem Bey'in gündemi farklı gündemlere taşıma, burayı basamak görme meselesi. Bunu artık öğrendik. Bu senaryolar artık bitti.
Depreme karşı hiçbir adım atmayacaksınız, 115 bin konut sözü verip 5 bin konut yapacaksınız. Samimi gibi gelip şimdi de Hatay'dan bahsedeceksiniz. Sizin samimiyetinize kim inanır?
DEPREMZEDELERİ KAPI DIŞARI EDEN BUNLAR DEĞİL Mİ?
Elbette ki merkezi iradeyle yerel irade uyumlu olsun niye kavgalı olacak. Hatay depreminde Tekirdağ Belediyesi'nde yapılanları bilmiyor muyuz? Oradaki depremzedeleri kapı dışarı çıkaran bu anlayış o anlayış değil mi? 28 Mayıs seçimlerinde oy verdi diye bütün depremzede kardeşlerimizi aşağılayanları unuttuk mu? Unutmadık. 28 Mayıs'ta hatırlattılar, 31 Mart'ta da aynı şeyi söyleyecekler. Bunlar tamamen aynı siyasi senaryo üzerine kurulan ve reklam ajanslarının ürettiği, 'size burada ekmek yok gündemi İstanbul dışına çıkarın, İstanbul dışında gündemler oluşturarak belki bir yere gelirsiniz' çabasıdır ama bu çabalar boşa çıkacak.