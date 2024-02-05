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Siyaseten sıkışan İmamoğlu kırpılmış video ve Başkan Erdoğan üzerinden prim peşinde! AK Parti'den çok sert tepki: Agorafobik Ekrem

CHP asrın felaketinin yıl dönümünde kirli bir algı operasyonuna soyundu. Kırpılmış video servis eden fondaş medya Başkan Erdoğan'ın "Hatay Belediyesi AK Parti’de değil diye yardım yapılmadı" dediğini iddia ederek bir yalanı köpürttü. Ekrem İmamoğlu ise kırpılmış videoyu vasat siyasetine meze ederek Başkan Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandı. AK Parti bu rezalete kayıtsız kalmadı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İmamoğlu'nun agorafobiye yakalandığını belirterek "Kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor. Soruyoruz; devasa büyüklükte bir bütçe ile 20 otobüs için hizmet yapmak hangi bilimin konusudur?" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 19:13 Güncelleme 05 Şubat 2024, 19:29
Siyaseten sıkışan İmamoğlu kırpılmış video ve Başkan Erdoğan üzerinden prim peşinde! AK Parti’den çok sert tepki: Agorafobik Ekrem

Türkiye, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısıyla sarsıldı. Devlet bölge için seferber oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin yıl dönümünde yapımı tamamlanan konutların teslimatı için afet bölgesini ziyaret ederek hak sahiplerine konutlarını teslim etmeye başladı. Hatay'da 7 bin 275 deprem konutunun teslim edildiği gün muhalefet kirli bir operasyona girişti.

Fondaş medyanın kırpılmış ifadelerle köpürttüğüFondaş medyanın kırpılmış ifadelerle köpürttüğü

CHP yandaşı medya Başkan Erdoğan'ın "Hatay Belediyesi AK Parti'de değil diye yardım yapılmadı" dediğini iddia ederek bir yalanı köpürttü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yalan üzerinden siyaset devşirip kara propaganda yaptı.

İmamoğlu, Özel ve muhalefet unsurlarının üstünde tepindiği iddialar ise başı kırpılan bir videodan ibaret...

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEDİ?
Başkan Erdoğan o videonun başında kullandığı ifadelerle CHP'li Lütfü Savaş'ın vizyonsuzluğuna dikkat çekiyor. Erdoğan Hatay'a kamu yatırımlarının noksansız gönderildiğini ancak Savaş'ın Hatay'a gereken özeni göstermediğine dikkat çekiyor.

Erdoğan'ın açıklamasının tam hali şu şekilde;

"Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. İşte bir gerçeği sizlere söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay mahsum kaldı. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra Bade Harabül Basra oldu."

Muhalefetin Hatay operasyonu açığa çıktı! Kırpılmış video ile Başkan Erdoğanı hedef aldılarMuhalefetin Hatay operasyonu açığa çıktı! Kırpılmış video ile Başkan Erdoğanı hedef aldılar

CHP'nin fonladığı algı operatörleri ise Başkan Erdoğan'ın konuşmasını kırparak "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez." ifadeleriyle servis etti.

SİYASETEN SIKIŞAN İMAMOĞLU KIRPILMIŞ VİDEODAN PRİM PEŞİNDE
İmamoğlu kırpılmış videoyu vasat siyasetine meze ederek Başkan Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

Siyaseten sıkışan CHP'li İBB Başkanı açık açık yalan konuşarak "Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler. Gerçekten analize muhtaç ifadelerdir. Hukuken muhtaçtır, psikolojik olarak analize muhtaçtır. Depremzedelerin önünde, sırf kendilerini seçmediler diye yardım götürmediğini itiraf etti" açıklamasını yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaşımıAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaşımı

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kırpılmış videodan prim kasıp Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler sarf eden Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Kabaktepe, "Hiçbir zaman İstanbul'u gündemlerine almayıp, sadece siyasi kariyerlerine basamak olarak gören misafir başkan, her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hakaret ederek prim yapacağını sanıyor!" paylaşımını yaptı.

Siyaseten sıkışan Ekrem İmamoğluSiyaseten sıkışan Ekrem İmamoğlu

"DEVASA BÜTÇE İLE 20 OTOBÜS HANGİ BİLİMİN KONUSU?"

İmamoğlu'nun seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşadığını ve agorafobiye yakalandığını belirten Kabaktepe şunları kaydetti;

"Seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşayan ve agorafobiye yakalanan CHP'li İBB Başkanı, kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor. Soruyoruz; devasa büyüklükte bir bütçe ile 20 otobüs için hizmet yapmak hangi bilimin konusudur?"




FONDAŞLAR İYİ BAKSIN! DEPREM BÖLGELERİNDE NELER YAPILDI?
Ekrem İmamoğlu, CHP ve diğer muhalefet unsurlarının üzerinde tepindiği kırpılmış videonun aksine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgelerinde neler yapıldığı, hangi hizmetlerin ulaştırıldığını sizler için derledik.

Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

Depremlerde yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.

BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI
Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.

Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.

Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.

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Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi.

Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlandı.

Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu.

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