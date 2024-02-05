Siyaseten sıkışan İmamoğlu kırpılmış video ve Başkan Erdoğan üzerinden prim peşinde! AK Parti’den çok sert tepki: Agorafobik Ekrem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaşımı AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ Tüm bu yaşananların gölgesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kırpılmış videodan prim kasıp Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler sarf eden Ekrem İmamoğlu 'na çok sert tepki gösterdi. Kabaktepe, "Hiçbir zaman İstanbul'u gündemlerine almayıp, sadece siyasi kariyerlerine basamak olarak gören misafir başkan, her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hakaret ederek prim yapacağını sanıyor!" paylaşımını yaptı.

Siyaseten sıkışan Ekrem İmamoğlu "DEVASA BÜTÇE İLE 20 OTOBÜS HANGİ BİLİMİN KONUSU?" İmamoğlu'nun seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşadığını ve agorafobiye yakalandığını belirten Kabaktepe şunları kaydetti; "Seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşayan ve agorafobiye yakalanan CHP 'li İBB Başkanı, kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor. Soruyoruz; devasa büyüklükte bir bütçe ile 20 otobüs için hizmet yapmak hangi bilimin konusudur?"







FONDAŞLAR İYİ BAKSIN! DEPREM BÖLGELERİNDE NELER YAPILDI?

Ekrem İmamoğlu, CHP ve diğer muhalefet unsurlarının üzerinde tepindiği kırpılmış videonun aksine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde deprem bölgelerinde neler yapıldığı, hangi hizmetlerin ulaştırıldığını sizler için derledik.

Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

Depremlerde yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.



Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.

BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.

Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.

Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.