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İstanbul'a hizmet belediyeciliği geliyor | Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum Başakşehir'de! Mahmutbey Kavşağı düzenlemesi, trafik, deprem...

Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Fatih'in emaneti İstanbul'u yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Murat Kurum, seçim çalışmalarını Başakşehir'de sürdürdü. Burada sanayicilerle bir araya gelen Kurum, hayata geçirecekleri yeni lojistik merkezleri ve Mahmutbey Kavşağı düzenlemesi ile trafik çilesini ortadan kaldıracaklarını söyledi. Aynı zamanda sanayininde depreme hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizen Kurum, "Üretimi güçlü tutmak, artırmak zorundayız ama bir taraftan da depreme dirençli hale getirmek zorundayız. Çünkü İstanbul olmazsa, Türkiye olmaz." dedi.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 18:57 Güncelleme 05 Şubat 2024, 20:25
İstanbul’a hizmet belediyeciliği geliyor | Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum Başakşehir’de! Mahmutbey Kavşağı düzenlemesi, trafik, deprem...

İstanbul'un 'Muradı' Murat Kurum, Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Burada sanayicilerle bir araya gelen Kurum, "ekonominin lokomotifi İstanbul" anlayışını sanayi kuruluşlarında yaygınlaştırmak zorunda olduklarını belirterek, "Bu manada biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sanayicimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, hayata geçirecekleri yeni lojistik merkezleri ve Mahmutbey Kavşağı düzenlemesi ile trafik çilesini ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurumdan Mahmutbey Kavşağı müjdesiCumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurumdan Mahmutbey Kavşağı müjdesi

Bu sorunların çözümü için 6 yeni lojistik üs kuracaklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu: "Bu lojistik üsler şehrin kuzeyinde, Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında olacak. Şehrin içine girecek kamyon trafiğini direkt Tuzla'dan, şehrin kuzeyine alacak. Mahmutbey Kavşağı'na girmek ve çıkmak bir çile haline gelmiş. Burada da çok önemli bir projeyi hazırladık ve bu projeyi öncelikli işler arasına koymak suretiyle hızlıca hayata geçireceğiz."

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ihtiyacına da değinen Kurum, buna ilişkin projelerin hızla hayata geçirileceğini ifade etti.

Kurum, İstanbul'da sanayinin de depreme hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Üretimi güçlü tutmak, artırmak zorundayız ama bir taraftan da depreme dirençli hale getirmek zorundayız. Bunun için de sizlerle çalışmalarımız olacak. Çünkü İstanbul olmazsa, Türkiye olmaz. İstanbul'da yaşayacağımız bir afet, İstanbul'da yaşayacağımız bir problem ülkemizi etkiler, ülkemizin geleceğini etkiler. Bu bir milli güvenlik meselesi ve terörle mücadele kadar önemli.

O yüzden biz İstanbul'un sanayisini her daim ayakta tutmak zorundayız. İstanbul'un üretimini ayakta tutmazsak, ülkenin üretimi düşer, çöker. O yüzden biz konutlarda nasıl bir dönüşüm hayal ediyor, nasıl bir dönüşümü projelendirip hayata geçiriyorsak aynı anlayışla sizlerle el ele vereceğiz. Hep birlikte güçlü sanayiyi, dirençli sanayiyi İstanbul'umuza kazandıracağız."

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