İstanbul’a hizmet belediyeciliği geliyor | Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum Başakşehir’de! Mahmutbey Kavşağı düzenlemesi, trafik, deprem...

Kurum, İstanbul'da sanayinin de depreme hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Üretimi güçlü tutmak, artırmak zorundayız ama bir taraftan da depreme dirençli hale getirmek zorundayız. Bunun için de sizlerle çalışmalarımız olacak. Çünkü İstanbul olmazsa, Türkiye olmaz. İstanbul'da yaşayacağımız bir afet, İstanbul'da yaşayacağımız bir problem ülkemizi etkiler, ülkemizin geleceğini etkiler. Bu bir milli güvenlik meselesi ve terörle mücadele kadar önemli.