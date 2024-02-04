Murat Kurum'a İstanbullunun güveni tam: "Adam sahadan geliyor", "Depremde yıkılmayan TOKİ evleri ortada", "AK Parti açık ara favori"

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31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne sayılı bir zaman dilimi kaldı.



AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.



