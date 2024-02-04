Murat Kurum'a İstanbullunun güveni tam: "Adam sahadan geliyor", "Depremde yıkılmayan TOKİ evleri ortada", "AK Parti açık ara favori"

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne sayılı bir zaman dilimi kaldı.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.
"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"
Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı.