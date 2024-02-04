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Murat Kurum'a İstanbullunun güveni tam: "Adam sahadan geliyor", "Depremde yıkılmayan TOKİ evleri ortada", "AK Parti açık ara favori"

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum, Fatih'in emaneti İstanbul'u yeniden ayağa kaldırmak ve CHP'li İBB ile gelen fetret devrine son vermek için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un 'mega' sorunlarını çözmek için kollarına sıvayan Kurum'a esnafından işçisine, ev hanımından öğrencisine toplumun her kesimi güven duyuyor. Kurum'la ilgili "Adam sahadan geliyor. Bu yüzden güven veriyor. Söz verdiyse yapar, çünkü yapmış... Depremde yıkılmayan TOKİ evleri ortada" yorumları yapılıyor. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür "Adam sahadan geliyor başlıklı" köşe yazısında AK Parti'nin Murat Kurum tercihiyle İstanbul seçimlerinin favorisi olduğunu dile getirdi.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 08:06 Güncelleme 04 Şubat 2024, 08:54
Murat Kurum’a İstanbullunun güveni tam: Adam sahadan geliyor, Depremde yıkılmayan TOKİ evleri ortada, AK Parti açık ara favori 1

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne sayılı bir zaman dilimi kaldı.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.

Murat Kurum’a İstanbullunun güveni tam: Adam sahadan geliyor, Depremde yıkılmayan TOKİ evleri ortada, AK Parti açık ara favori 2

"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"
Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı.

"Dünyada bir eşin, bir benzerin yok"

Murat Kurum’a İstanbullunun güveni tam: Adam sahadan geliyor, Depremde yıkılmayan TOKİ evleri ortada, AK Parti açık ara favori 3

5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.

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