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Son dakika: CHP'nin Diyarbakır Bismil İlçe Başkan adayı Abdurrahim Sönmez cinsel saldırı suçundan tutuklandı

Son dakika haberleri... Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı döneminde gündeme parti içi sapıklıklarla gelen CHP'de yerel seçimlere giderayak yeni bir skandal patlak verdi. CHP'nin Diyarbakır Bismil İlçe Belediye Başkan adayı Abdurrahim Sönmez, kendisinden 30 yaş küçük B.D.'ye cinsel saldırıdan tutuklandı.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 16:32 Güncelleme 05 Şubat 2024, 16:47
Son dakika: CHP’nin Diyarbakır Bismil İlçe Başkan adayı Abdurrahim Sönmez cinsel saldırı suçundan tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediye Başkan adayı Abdurrahim Sönmez cinsel saldırı suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

CHP Belediye Başkan adayı olan 49 yaşındaki Abdurrahim Sönmez kendisinden 30 yaş küçük olan B.D. isimli genç kıza cinsel saldırı gerekçesiyle gözaltına alındı. Genç kızı 2 Şubat 2024 tarihinde yanında çaycı olarak işe alan Abdurrahim Sönmez, iddiaya göre ertesi gün, B.D.'ye cinsel saldırıda bulundu. Olay B.D. ve kuzeni F.D.'nin Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulunması üzerine ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı gün Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunan B.D. (19) Bismil CHP İlçe binasında 2 Şubat tarihinde çaycı olarak işe başladığını ve CHP Belediye başkan adayı olarak bildiği Abdurrahim Sönmez'in bir sonraki gün kendisine 'bana bey diye hitap etme' diyerek bacaklarına dokunduğunu ileri sürdü.

ÇAY GÖTÜRDÜĞÜ SIRADA CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALDIĞI İDDİASI
B.D. akşam saatlerinde odasına çay götürdüğü esnada Abdurrahim Sönmez'in dudaklarından zorla öperek göğüslerine dokunduğunu, kendisinin de bunun üzerine parti binasından ayrıldığını ve kuzeni F.D.'yi telefonla arayarak durumu anlattığını söyledi. B.D. ve F.D.'nin şikayeti üzerine Abdurrahim Sönmez polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mağdur B.D'nin telefonla arayarak durumu anlattığı kuzeni F.D., Abdurrahim Sönmez'in olay sonrasında kendisini defalarca arayarak 'Ne yaptıysam baba şefkatiyle yaptım başka amacım yoktu' dediğini iddia etti.

Yapılan araştırmada şüpheli şahsın CHP'den Bismil Belediye Başkan adayı olduğunu tespit eden Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Abdurrahim Sönmez'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Abdurrahim Sönmez, cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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