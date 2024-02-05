Son dakika: CHP’nin Diyarbakır Bismil İlçe Başkan adayı Abdurrahim Sönmez cinsel saldırı suçundan tutuklandı

CHP Belediye Başkan adayı olan 49 yaşındaki Abdurrahim Sönmez kendisinden 30 yaş küçük olan B.D. isimli genç kıza cinsel saldırı gerekçesiyle gözaltına alındı. Genç kızı 2 Şubat 2024 tarihinde yanında çaycı olarak işe alan Abdurrahim Sönmez, iddiaya göre ertesi gün, B.D.'ye cinsel saldırıda bulundu. Olay B.D. ve kuzeni F.D.'nin Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulunması üzerine ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı gün Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunan B.D. (19) Bismil CHP İlçe binasında 2 Şubat tarihinde çaycı olarak işe başladığını ve CHP Belediye başkan adayı olarak bildiği Abdurrahim Sönmez'in bir sonraki gün kendisine 'bana bey diye hitap etme' diyerek bacaklarına dokunduğunu ileri sürdü.