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'DEM'li şantaj kirli pazarlık! Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakık el yükseltti... CHP ve İmamoğlu'na "Somut adım atın" resti

CHP ile PKK'nın siyasi ayağı DEM'in ittifak pazarlığı iyiden iyiye kızıştı. Adayların resmi olarak açıklanmasına günler kala CHP, Adalar ve Esenyurt'u koz olarak kullanırken; DEM Parti 'Başak Demirtaş' kartını açtı. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ise hapishaneden pazarlık sürecine müdahil oldu, "DEM Parti kimsenin payandası değil" diyerek el yükseltti. Demirtaş'ı ziyarete giden DEM'li Sırrı Sakık ise “İmamoğlu’nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil” dedi. Demirtaş ve Sakık'ın bu çıkışları "DEM Parti İstanbul'da ittifak karşılığı CHP'den somut adım bekliyor, Esenyurt ve Adalar'ı kesin surette DEM'e bırakılması için baskı uyguluyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 16:13 Güncelleme 05 Şubat 2024, 16:28
’DEM’li şantaj kirli pazarlık! Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakık el yükseltti... CHP ve İmamoğlu’na Somut adım atın resti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimler için tek umudu olan PKK'nın siyasi kolu DEM ile pazarlıkları sürdürürken Başak Demirtaş'ın "İstanbul'da aday olabilirim" çıkışı kulisleri hareketlendirdi.

DEM Parti'nin Demirtaş'ın yanına konuşlandırılacak eş başkanı bile belirlediği iddia edildi. DEM Partili kaynaklar "İstanbul'da aday çıkarmamak Şırnak'ı da Hakkari'yi de psikolojik olarak etkiliyor. Taban Demirtaş'ı istiyor" çıkışıyla el yükseltti.

Ekremciler panikte! DEM MYKsından CHPye Bizi bırakın siz ne yapacaksınız? resti... İstanbulda Demirtaşın yanına eş başkan bile belliEkremciler panikte! DEM MYKsından CHPye Bizi bırakın siz ne yapacaksınız? resti... İstanbulda Demirtaşın yanına eş başkan bile belli


DEM MYK'sından da CHP'yi iyice köşeye sıkıştıracak bir rest geldi. Musa Piroğlu, "DEM Parti'ye ne yapacaksınız diyenlere soruyoruz, siz ne yapacaksınız?" dedi.

CHP ve DEM arasında 9 Şubat düellosu! İstanbulda adaylık pazarlığı kızıştı: Demirtaşla oyun içinde oyunCHP ve DEM arasında 9 Şubat düellosu! İstanbulda adaylık pazarlığı kızıştı: Demirtaşla oyun içinde oyun

Öte yandan 31 Mart yerel seçimleri öncesi adayların resmi olarak açıklanmasına günler kala CHP - DEM hattında pazarlık kızışmış vaziyette.

CHP ADALAR VE ESENYURT'U KOZ OLARAK KULLANIYOR
İstanbul'daki 28 ilçede adayını açıklayan CHP, Kadıköy, Bakırköy Adalar, Avcılar, Beykoz, Çekmeköy, Esenyurt, Kağıthane, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda ise adaylarını henüz açıklamadı.

Başkan adayları açıklanmayan ilçelerde DEM'in pazarlıkta masaya getirdiği Adalar ve Esenyurt'un olması pazarlığın son sürat devam ettiğine işaret ediyor.

Eşinin adı İBB adaylığıyla anılan terör tutuklusu Selahattin DemirtaşEşinin adı İBB adaylığıyla anılan terör tutuklusu Selahattin Demirtaş


DEMİRTAŞ'IN 'PAYANDA' ÇIKIŞI PAZARLIĞI KIZIŞTIRDI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, kendisini cezaevinde ziyaret eden DEM Parti Ağrı vekili Sırrı Sakık'la yerel seçim sürecine ilişkin konuştu.

Eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylığı gündeme gelen Selahattin Demirtaş, "DEM Parti kimsenin payandası değil" diyerek CHP - DEM hattındaki pazarlığı kızıştırdı.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden DEM'li Sırrı SakıkTerör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden DEM'li Sırrı Sakık

Sırrı Sakık ise DEM Parti'nin büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkarmasına yönelik tepkilere, "İmamoğlu'nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil" diyerek yanıt verdi.

Demirtaş ve Sakık'ın bu çıkışları "DEM Parti İstanbul'da ittifak karşılığı CHP'den somut adım bekliyor, Esenyurt ve Adalar'ı kesin surette DEM'e bırakılması için baskı uyguluyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

'EKREMCİLER'DEN DEM'E SİYASİ ŞANTAJ
Tam da bu noktada gözler Ekrem İmamoğlu cephesine çevrildi. İmamoğlu'nun fonladığı medya "DEM Parti aday çıkarırsa en çok İmamoğlu etkilenir" deyip siyasi şantaja başladı.

FONDAŞLARDAN KİRLİ ALGI OPERASYONU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde terörün siyasi ayağı ile ortaklık kurmak için her türlü hamleyi yaparken fondaşlar, DEM'in Başak Demirtaş'ı aday olarak göstereceğini açık açık dillendirmeye başlamasının ardından AK Parti üzerinden kirli bir algı operasyonuna başladı.

CHP fondaşı Cumhuriyet'te yer alan haberCHP fondaşı Cumhuriyet'te yer alan haber

CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde, "Arka kapıda AKP ile işbirliği yapıldığı, CHP'ye "kaybettirmeye" yönelik adımlar atıldığı görüşü öne çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet'te yer alan haber siyaset kulislerinde "CHP, İnce ve Akşener'e yaptığı siyasi şantajı DEM'e yapıyor" değerlendirmelerine neden oldu.

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