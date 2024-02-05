'DEM'li şantaj kirli pazarlık! Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakık el yükseltti... CHP ve İmamoğlu'na "Somut adım atın" resti

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden DEM'li Sırrı Sakık



Sırrı Sakık ise DEM Parti'nin büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkarmasına yönelik tepkilere, "İmamoğlu'nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil" diyerek yanıt verdi. Demirtaş ve Sakık'ın bu çıkışları "DEM Parti İstanbul'da ittifak karşılığı CHP'den somut adım bekliyor, Esenyurt ve Adalar'ı kesin surette DEM'e bırakılması için baskı uyguluyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Ekrem İmamoğlu



'EKREMCİLER'DEN DEM'E SİYASİ ŞANTAJ

Tam da bu noktada gözler Ekrem İmamoğlu cephesine çevrildi. İmamoğlu'nun fonladığı medya "DEM Parti aday çıkarırsa en çok İmamoğlu etkilenir" deyip siyasi şantaja başladı.



FONDAŞLARDAN KİRLİ ALGI OPERASYONU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerde terörün siyasi ayağı ile ortaklık kurmak için her türlü hamleyi yaparken fondaşlar, DEM'in Başak Demirtaş'ı aday olarak göstereceğini açık açık dillendirmeye başlamasının ardından AK Parti üzerinden kirli bir algı operasyonuna başladı.

CHP fondaşı Cumhuriyet'te yer alan haber



CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde, "Arka kapıda AKP ile işbirliği yapıldığı, CHP'ye "kaybettirmeye" yönelik adımlar atıldığı görüşü öne çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.



Cumhuriyet'te yer alan haber siyaset kulislerinde "CHP, İnce ve Akşener'e yaptığı siyasi şantajı DEM'e yapıyor" değerlendirmelerine neden oldu.