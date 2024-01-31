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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 11:27 Güncelleme 31 Ocak 2024, 11:46
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 terörist etkisiz hale getirildi!

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya darve vurmaya devam ediyor.

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

13 PKK'lı sarı torbaya!

TACİZE GELDİLER ÖLDÜLER!
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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