Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel kavgasında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek istedi reddi yedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in kurultayda "Hepinize namus ve şeref sözü; ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım" ifadelerine rağmen kurultaydan sonra "Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor." diyerek yan çizmesi krize dönüştü.

VEKİLLERİN "ÖNSEÇİM" RAHATSIZLIĞI Parti içinde genel merkezin süreci yönetemediği konuşulurken özellikle bazı vekillerin "önseçim" yapılmamasından rahatsız olduğu ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET Yaşanan tüm bu gelişmelerin gölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel , devrik başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'nu ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU 'SAHAYA İN' TEKLİFİ Ankara kulislerinde Ekrem İmamoğlu 'nun dayatmalarından kurtulamayan Özgür Özel 'in Kemal Kılıçdaroğlu 'ndan yardım istediği, yerel seçimler için sahaya inme teklifinde bulunduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu teklifi reddettiği ifade ediliyor.

"1 Nisancılar"ın başı ise Kılıçdaroğlu'nun talimat ve yönlendirmeleriyle Müslim Sarı oldu. Harita üzerinde 16 seçim bölgesi belirleyen Sarı'nın her bölgeye bir temsilci görevlendirdiği, bu temsilcilerin de delegeleri 1 Nisan'a hazırlamak için çalışacağı konuşuluyor.

1 NİSANCILAR KURULTAY İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR: KUMANDA MÜSLİM SARI'DA 31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP 'de "1 Nisancılar" olarak adlandırılıyor.

KILIÇDAROĞLU VE SARI BAŞKANLIĞINDA PARALEL TOPLANTI

1 Nisancılar, 12 Ocak Cuma günü Kılıçdaroğlu ve Sarı başkanlığında ilk toplatısını da yaptı. Sarı'nın daha sonrasında parti içindeki muhaliflerle ayrı bir toplantı yapması bekleniyor.

HASAR TESPİT RAPORU ÇIKARACAKLAR: "YEREL SEÇİMLER BAŞARISIZ GEÇECEK"

Yerel seçimlerin başarısız geçeceğini düşünen '1 Nisancılar'ın "Hasar Tespit Raporu" hazırlayacağı Ankara kulislerinde konuşulurken; bu ekibin "hangi delegeler bize oy verebilir, kimlerin üzerinde çalışalım'' değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.