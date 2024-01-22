Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel kavgasında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek istedi reddi yedi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından genel başkanlık değişimi olan CHP'de yerel seçimlere adım adım ilerlerken parti içi kaos, gerilim, hesaplaşma en üst seviyeye çıktı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan yenilginin ardından genel başkanlık değişimi olan CHP'de yerel seçimlere adım adım ilerlerken parti içi kaos, gerilim, hesaplaşma en üst seviyeye çıktı.
"EŞ GENEL BAŞKAN" KONUMUNA DÜŞTÜ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Özgür Özel'e kaptırdığı kurultayın ardından partiyi istediği gibi dizayn etmeye başladı. Kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirdi.
ADAYLAR BELİRLENEMİYOR İPLER GERİLİYOR
Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi dizayn etme çabası her geçen gün parti içindeki gerilimi daha da artırdı. Özellikle İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri gerdi.
VEKİLLERİN "ÖNSEÇİM" RAHATSIZLIĞI
Parti içinde genel merkezin süreci yönetemediği konuşulurken özellikle bazı vekillerin "önseçim" yapılmamasından rahatsız olduğu ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda "Hepinize namus ve şeref sözü; ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım" ifadelerine rağmen kurultaydan sonra "Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor." diyerek yan çizmesi krize dönüştü.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET
Yaşanan tüm bu gelişmelerin gölgesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devrik başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde baş başa yenen yemekte yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.
19.40'ta başlayan yemek geç saatlere kadar sürdü.
KILIÇDAROĞLU 'SAHAYA İN' TEKLİFİ
Ankara kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun dayatmalarından kurtulamayan Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardım istediği, yerel seçimler için sahaya inme teklifinde bulunduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu teklifi reddettiği ifade ediliyor.
1 NİSANCILAR KURULTAY İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR: KUMANDA MÜSLİM SARI'DA
31 Mart sonuçlarına göre olağanüstü kurultay için harekete geçecek Bay Kemalistler, CHP'de "1 Nisancılar" olarak adlandırılıyor.
"1 Nisancılar"ın başı ise Kılıçdaroğlu'nun talimat ve yönlendirmeleriyle Müslim Sarı oldu. Harita üzerinde 16 seçim bölgesi belirleyen Sarı'nın her bölgeye bir temsilci görevlendirdiği, bu temsilcilerin de delegeleri 1 Nisan'a hazırlamak için çalışacağı konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU VE SARI BAŞKANLIĞINDA PARALEL TOPLANTI
1 Nisancılar, 12 Ocak Cuma günü Kılıçdaroğlu ve Sarı başkanlığında ilk toplatısını da yaptı. Sarı'nın daha sonrasında parti içindeki muhaliflerle ayrı bir toplantı yapması bekleniyor.
HASAR TESPİT RAPORU ÇIKARACAKLAR: "YEREL SEÇİMLER BAŞARISIZ GEÇECEK"
Yerel seçimlerin başarısız geçeceğini düşünen '1 Nisancılar'ın "Hasar Tespit Raporu" hazırlayacağı Ankara kulislerinde konuşulurken; bu ekibin "hangi delegeler bize oy verebilir, kimlerin üzerinde çalışalım'' değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.