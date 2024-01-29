31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylık süreçleri tamamlandı ve partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı.
CHP ise Rize'de bir skandala imza attı.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylık süreçleri tamamlandı ve partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı.
CHP ise Rize'de bir skandala imza attı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayeli İlçe Başkanlığı Büyükköy Beldesi'nde Belediye Başkan adaylarının Mevlüt Çağıran olduğunu açıkladı.
Açıklamanın ardından Çağıran, kendisinin eskiden CHP'li olduğunu şimdi ise AK Parti desteklediğini açıklayarak CHP Çayeli İlçe Başkanlığı'nın hatasını düzeltmesini istedi.
"AK PARTİLİYİM" DEDİ TEPKİ GÖSTERDİ: BAŞVURUM BİLE YOK
Herhangi bir yazılı kağıt ve başvurusu olmadan Büyükköy Beldesi Belediye Başkanlığı'na aday gösterildiğini açıklayan Çağıran "Benim CHP'de bir kaydım yok, teşkilatında herhangi bir ismim yok. Biz AK Partiliyiz, AK Parti'de görev yaptık, AK Parti ile ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.
Olayı bir komplo olarak gördüğünü söyleyen Çağıran, "İlçe başkanı hakkımda eskiden yönetimdeydi demiş. Evet, eskiden yönetimdeydik. Olabilir ama şuanda bir bağlantımız yok. Herhangi bir görevimiz yok, herhangi bir kaydımız da yok. Eskiden yönetimdeydik diye şimdi bizden bir onay almadan bizi aday göstermesi doğru olmadı" dedi.
CHP LİSTEYİ KALDIRDI
Daha sonra yayınlanan basın bildirisi kaldırıldı Çağıran'ın adının ve Büyükköy belde başkan adayının isminin bulunmadığı yeni bir basın bildirisi paylaşıldı.