"AK PARTİLİYİM" DEDİ TEPKİ GÖSTERDİ: BAŞVURUM BİLE YOK

Herhangi bir yazılı kağıt ve başvurusu olmadan Büyükköy Beldesi Belediye Başkanlığı'na aday gösterildiğini açıklayan Çağıran "Benim CHP'de bir kaydım yok, teşkilatında herhangi bir ismim yok. Biz AK Partiliyiz, AK Parti'de görev yaptık, AK Parti ile ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayı bir komplo olarak gördüğünü söyleyen Çağıran, "İlçe başkanı hakkımda eskiden yönetimdeydi demiş. Evet, eskiden yönetimdeydik. Olabilir ama şuanda bir bağlantımız yok. Herhangi bir görevimiz yok, herhangi bir kaydımız da yok. Eskiden yönetimdeydik diye şimdi bizden bir onay almadan bizi aday göstermesi doğru olmadı" dedi.