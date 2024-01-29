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Kremlin tarihi duyurdu: Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapılıyor

Son dakika haberi! Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söyledi. Uşakov, Ukrayna meselesinin Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ana konulardan biri olacağı bilgisini paylaştı.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 16:46 Güncelleme 29 Ocak 2024, 16:48
Kremlin tarihi duyurdu: Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapılıyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söyledi.

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Uşakov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, "Evet, ziyaret hazırlanıyor." dedi.

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UKRAYNA MASADA

Uşakov, Ukrayna meselesinin Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ana konulardan biri olacağı bilgisini paylaştı.

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Batı basınında Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğu yönünde çıkan haberleri değerlendiren Uşakov, "Bu doğru değil. Farklı ülkelerden gelen taleplere, bu konuda hazır olduğumuza dair yanıt veriyoruz. Başından beri buna hazırdık. Bu müzakereleri durduran biz değiliz. Biz buna hazırız ama bizimle konuşacak kimse yok çünkü Ukrayna tarafı, Ruslarla müzakere etmeyi kendisi için yasakladı." ifadelerini kullandı.

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