CHP’de İzmir krizi PM’de zirveye çıktı! Özgür Özel aday belirlemek için yetki istedi vetoyu yedi

Özgür Özel , kurultayın ardından değiştirdiği Parti Meclisi'ne Sevgi Kılıç, Özgür Karabart, Gökan Zeybek gibi Ekrem İmamoğlu 'na en yakın isimleri atamıştı.

PM'DEN ÖZEL'E RET



Özgür Özel yerel seçimdeki aday belirleme krizini Parti Meclisi'ne taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den özel yetki isteyen Özel, PM'de yer alan hem İmamoğlu destekçilerinden hem de Kılıçdaroğlu destekçilerinden gelen yanıtla şoka uğradı. Sabah'ta yer alan habere göre, PM'de yapılan oylamada, Özel'in 'özel yetki' talebine ret yanıtı çıktı.