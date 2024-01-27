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CHP'de İzmir krizi PM'de zirveye çıktı! Özgür Özel aday belirlemek için yetki istedi vetoyu yedi

Son dakika haberi! 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'de aday belirleme krizi yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altındaki CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM'in pazarlığı artırması sonrası koltuğundan ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardı istemiş ancak ret cevabı vermişti. Özel'e İzmir ve bir darbe de PM'den geldi.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 13:19 Güncelleme 27 Ocak 2024, 13:31
CHP’de İzmir krizi PM’de zirveye çıktı! Özgür Özel aday belirlemek için yetki istedi vetoyu yedi

31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan adaylık savaşı her geçen büyüyor.

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İMAMOĞLU'NUN GÖLGESİNDE KALDI

Değişimcilerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna yerleşen Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında bulunuyor. Özel, yerel seçim için aday seçmekte bile tek başına karar alamadı.

İYİ Parti'nin ittifak kapısını kapatması ve DEM Parti'nin ise pazarlıkta el artırması nedeniyle köşeye sıkışan Özgür Özel, kritik bölgelerde bile aday çıkartmakta zorlandı.

23 Ocak'ta Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Özgür Özel, İmamoğlu'na karşı eski genel başkandan yardım istediği hatta "Sahaya inin bize destek olun" dediği iddiası ortaya atıldı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ret cevabı aldı.


Özgür Özel, kurultayın ardından değiştirdiği Parti Meclisi'ne Sevgi Kılıç, Özgür Karabart, Gökan Zeybek gibi Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimleri atamıştı.

PM'DEN ÖZEL'E RET

Özgür Özel yerel seçimdeki aday belirleme krizini Parti Meclisi'ne taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den özel yetki isteyen Özel, PM'de yer alan hem İmamoğlu destekçilerinden hem de Kılıçdaroğlu destekçilerinden gelen yanıtla şoka uğradı. Sabah'ta yer alan habere göre, PM'de yapılan oylamada, Özel'in 'özel yetki' talebine ret yanıtı çıktı.

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