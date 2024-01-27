CHP’de İzmir krizi PM’de zirveye çıktı! Özgür Özel aday belirlemek için yetki istedi vetoyu yedi

31 Mart yerel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan adaylık savaşı her geçen büyüyor.
İMAMOĞLU'NUN GÖLGESİNDE KALDI
Değişimcilerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna yerleşen Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında bulunuyor. Özel, yerel seçim için aday seçmekte bile tek başına karar alamadı.
İYİ Parti'nin ittifak kapısını kapatması ve DEM Parti'nin ise pazarlıkta el artırması nedeniyle köşeye sıkışan Özgür Özel, kritik bölgelerde bile aday çıkartmakta zorlandı.
23 Ocak'ta Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Özgür Özel, İmamoğlu'na karşı eski genel başkandan yardım istediği hatta "Sahaya inin bize destek olun" dediği iddiası ortaya atıldı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ret cevabı aldı.