Özgür Özel 'kent uzlaşısı' maskesiyle Kandil'le DEM'lendi! CHP depremzede seçmenle alay etti: "Hatay'da Lütfü Savaş'ın alternatifi yok"

HATAY SEÇMENİYLE ALAY ETTİ: LÜTFÜ SAVAŞ'IN ALTERNATİFİNİ BULAMADIK

Özel'e Lütfü Savaş'ın Hatay'dan yeniden aday gösterilmesinin gerekçesi soruldu.



"Alternatif bulamadık" diyerek çaresizliğini ve iş bilmezliğini gözler önüne seren Özel, "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, "Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız" diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük" sözlerini sarf etti.



"Deprem sonrası Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uymak zorundayız" sözleri hatırlatılan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı;

Doğru. O yayın yapıldığı sırada "Ben Hatay'ın mesajını doğru alacağız, vatandaşa rağmen yapmayacağız" (demiştim.) Anket yaptık o yüzden. Ankette kaç kişilerle farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP'nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor.