CHP’de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki İzmir krizi sürüyor! Gözler PM’ye çevrildi

CHP Genel Merkezi Tüm bu yaşananların gölgesinde yerel seçim çalışmalarında krizlerle boğuşan CHP'nin bugün yapacağı PM toplantısı ile bazı noktalardaki adaylarını açıklayacağı öğrenildi. İZMİR KRİZİ SÜRÜYOR! Muğla, Antalya ve Sakarya'nın adaylarının açıklanması beklenirken İzmir özelinde kriz hala devam ediyor. CHP'li kurmaylar İzmir adayının bugün açıklanmayacağını ancak ele alınacağını söylüyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu İzmir adayının belirlenmesi konusunda derin fikir ayrılıkları yaşıyor.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu



Eş başkan gibi hareket eden İmamoğlu İzmir adayının kendisine yakın bir ismin olmasını istiyor. Bu bağlamda İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin adaylığını Özgür Özel'e dayatıyor.



Diğer yandan kulislerde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in de adı İzmir için anılıyor.