İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ilde "çakar lamba" denetimleri: 807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan" kişilere karşı denetimler düzenlendi.



Söz konusu denetimlerde; 807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.







Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek" açıklamasını yaptı.



Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;



⚠️"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek❗️

❗️Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 8⃣1⃣ İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan" kişilere karşı yapılan denetimlerde;

❌ 8️⃣0️⃣7️⃣ Sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü,

❌ 5️⃣ Milyon 1️⃣9️⃣6️⃣ Bin TL para cezası uygulandı.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi,

TRAFİKTE ÖNCELİĞİMİZ:

"ÖNCE İNSAN"❗️

✅ Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.

#TürkiyeninHuzuru