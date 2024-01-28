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Cumhur İttifakı'nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'da

Cumhur İttifakı yerel seçimlere emin adımlarla ilerliyor. Geride bıraktığımız gün (27 Ocak Cumartesi) İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Eskişehir adaylarını açıklayacak.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 06:27 Güncelleme 28 Ocak 2024, 07:06
Cumhur İttifakı’nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’da

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Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerlerken, CHP iç hesaplaşma ve aday belirleme krizleriyle boğuşuyor.

Erdoğan geride bıraktığımız cuma günü (26 Ocak) İzmir ve Eskişehir adaylarını açıklayacaklarını duyurmuştu.
İzmir ilçe belediye başkan adayları... Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte AK Partinin adaylarıİzmir ilçe belediye başkan adayları... Başkan Erdoğan tek tek açıkladı! İşte AK Partinin adayları


Erdoğan dün (27 Ocak Cumartesi) İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu.

AK Parti, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Tire'de MHP adaylarına destek verecek.



ESKİŞEHİR ADAYLARI BELLİ OLUYOR
Öte yandan Eskişehir'in ilçe belediye başkan adayları da bugün belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, adayları açıklamak üzere kente gelecek.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nebi Hatipoğlu açıklanmıştı.
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