Cumhur İttifakı’nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’da

Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde AK Parti
ve Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerlerken, CHP iç hesaplaşma ve aday belirleme krizleriyle boğuşuyor.
Erdoğan geride bıraktığımız cuma günü (26 Ocak) İzmir ve Eskişehir
adaylarını açıklayacaklarını duyurmuştu.
Erdoğan dün (27 Ocak Cumartesi) İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu.
AK Parti, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Tire'de MHP adaylarına destek verecek.
ESKİŞEHİR ADAYLARI BELLİ OLUYOR
Öte yandan Eskişehir
'in ilçe belediye başkan adayları da bugün belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, adayları açıklamak üzere kente gelecek.
Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Nebi Hatipoğlu açıklanmıştı.