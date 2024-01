Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü... Gündem İsveç!

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dolayısıyla teşekkür etmişti.

Good to speak with President @RTErdogan, to welcome #Türkiye's ratification of #Sweden's #NATO membership. Türkiye's legitimate security concerns have been addressed, and Sweden, Türkiye, and NATO will be all stronger with Sweden as an Ally.