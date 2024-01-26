Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü... Gündem İsveç!

İSVEÇ ELE ALINDI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ile Türkiye'nin İsveç 'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dolayısıyla teşekkür etmişti.

Good to speak with President @RTErdogan, to welcome #Türkiye's ratification of #Sweden's #NATO membership. Türkiye's legitimate security concerns have been addressed, and Sweden, Türkiye, and NATO will be all stronger with Sweden as an Ally. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 26, 2024

GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM GELDİ

Stoltenberg, X sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin giderildiğini, İsveç'in müttefikliği ile İsveç, Türkiye ve NATO'nun daha da güçleneceğini belirtti.