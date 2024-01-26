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Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü... Gündem İsveç!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ve Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 18:27 Güncelleme 26 Ocak 2024, 19:11
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü... Gündem İsveç!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

▶️ Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü!

İSVEÇ ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler ile Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği onay ele alındı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dolayısıyla teşekkür etmişti.

GÖRÜŞME SONRASI PAYLAŞIM GELDİ
Stoltenberg, X sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin giderildiğini, İsveç'in müttefikliği ile İsveç, Türkiye ve NATO'nun daha da güçleneceğini belirtti.

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