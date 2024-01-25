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TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri... İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından İsveç'in NATO üyeliğine onay verilen kanuna ilişkin açıklama yaptı.Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasına ilişkin, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 22:02 Güncelleme 26 Ocak 2024, 00:39
TBMM’nin İsveç kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberleri... Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

▶️ TBMM'nin İsveç kararı Resmi Gazete'de!

Buna göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulundu.

Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



287 KABUL OYU KULLANILMIŞTI
Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

PROTOKOL ONAYLADI
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından İsveç'in NATO üyeliğine onay verilen kanuna ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır" denildi.



İSVEÇ'İN, NATO'YA KATILIM PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARAR, RESMİ GAZETE'DE
Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan ve 7492 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol" onaylandı.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.



İSVEÇ'TEN AÇIKLAMA
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasına ilişkin, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece İsveç'in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de X paylaşımında, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip ) Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin (İsveç'in NATO üyeliği) karar alma süreci tamamlandı. Bundan sonra İsveç'in üye olabilmesi için geriye yalnızca Macaristan'ın onayı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

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