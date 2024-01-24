SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

TBMM’nin İsveç kararı dünya basınında! ‘Nihai karar Başkan Erdoğan’da’ diyerek duyurdular: Menendez gitti F-16 gelecek

TBMM’nin İsveç’in NATO’ya katılımını onaylaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsveç gazeteleri NATO üyeliği ile ilgili nihai kararın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da olduğunu vurgularken ABD basını ise Türkiye’ye F-16 satışının önünün açıldığını belirtti. Öte yandan Alman gazetesi Süddeutschezeitung ise TBMM’nin kararını “Kulübe hoş geldin” başlığı ile duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 10:50 Güncelleme 24 Ocak 2024, 11:27
TBMM’nin İsveç kararı dünya basınında! ‘Nihai karar Başkan Erdoğan’da’ diyerek duyurdular: Menendez gitti F-16 gelecek

TBMM Genel Kurulu'nun İsveç'in NATO Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni onaylaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD'den İsveç'e, İngiltere'den Almanya'ya uluslararası basın nihai kararın Başkan Erdoğan'da olduğunu vurgularken ABD'nin Türkiye'ye F-16 sinyali verdiğine de dikkat çekti.

Son dakika: İsveçin NATOya katılımını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiSon dakika: İsveçin NATOya katılımını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Son dakika: İsveç'in NATO'ya katılımını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

İngiliz Financial Times, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması ile ilgili "Bu kadar Stockholm'ün Batı askeri ittifakına katılma girişiminde önemli bir adımı işaret ediyor." ifadelerini kullandı ve özellikle de Baltık ülkelerinin bu kararı desteklediğini belirtti.

WSJ: F-16 SATIŞININ ÖNÜ AÇILDI

ABD gazetesi Wall Street Journal ise İsveç'in, Türkiye'nin kararının ardından Macaristan'ın da onayına ihtiyacı olduğunu vurguladı ve "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO'ya girişini onaylayarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak ittifakın tarihi genişlemesinin önündeki son engellerden birini de ortadan kaldırdı." ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal, ayrıca İsveç kararının ardından ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin azalabileceğini belirtti ve "Bu hamle Türkiye'nin aradığı 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışının önünü açabilir." ifadelerini kullandı.

TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliği kararının ardından ilk ses ABD’den geldi! Beyaz Saray duyurdu: F16 satışı NATO müttefiklerinin çıkarlarına uygunTBMM’nin İsveç’in NATO üyeliği kararının ardından ilk ses ABD’den geldi! Beyaz Saray duyurdu: F16 satışı NATO müttefiklerinin çıkarlarına uygun
TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliği kararının ardından ilk ses ABD'den geldi! Beyaz Saray duyurdu: F16 satışı NATO müttefiklerinin çıkarlarına uygun

NYT: İSVEÇ TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRDİ

New York Times, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün gece saatlerinde yaptığı "İsveç taahhütlerini yerine getirdi. İsveç'in üyeliği NATO'yu daha güçlü ve hepimizi daha güvenli kılıyor." ifadelerini kullandı ve İsveç'in Türkiye'nin itirazlarını hafifletmek için anayasasını daha sert terörle mücadele yasalarına izin verecek şekilde değiştirmek de dahil olmak üzere kapsamlı adımlar attığını belirtti.

WASHINGTON POST: MENENDEZ GİTTİ F-16'LAR GELECEK

Washington Post, İsveç'in NATO üyeliği konusunda son kararın Başkan Erdoğan'da olduğuna dikkat çekti ve geriye bir de Macaristan'ın onayının kaldığını hatırlattı. Washington Post, Türkiye'nin asıl amacının ABD'den F-16 savaş uçağı satın almak ve mevcut filosunu yenilemek için bir anlaşma yapmak olduğunu vurguladı. Türkiye'ye F-16 satışına karşı olan eski ABD Senatörü Bob Menendez'in artık görevde olmadığını vurgulayan Washington Post, yeni Senatör Ben Cardin'in bu konudaki tutumunun ise henüz belli olmadığını belirtti.

İngiliz the Guardian İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan tek ülke olarak Macaristan'ın kaldığını belirtti ve Türkiye'nin ise üyeliği onaylamak için İsveç'ten terör örgütü PKK ile ilgili yaptırım taleplerini hatırlattı.

İSVEÇ BASINI: NİHAİ KARAR BAŞKAN ERDOĞAN'DA

İsveç gazetesi Aftonblated, TBMM'nin kararını son dakika haberi olarak paylaşırken nihai kararın Başkan Erdoğan'da olduğunu vurguladı.

Bir diğer İsveç gazetesi Expressen ise TBMM'nin kararını "Türkiye İsveç'i onayladı, Macaristan kaldı" başlığı ile son dakika olarak paylaşırken Aftonblated gibi son kararın Başkan Erdoğan'da olduğunu belirtti.

"KULÜBE HOŞ GELDİN"

Alman gazetesi Süddeutschzeitung ise "Kulübe hoş geldin" başlıklı bir haber yayımlarken Başkan Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılımı ile ilgili belgeyi hala imzalamamasının İsveç'in üyeliğini ertelemesi anlamına geldiğini öne sürdü.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Kandil’den CHP - DEM’e ’köşeli’ istikamet! İstanbul, Adana ve Mersin’de ’eş başkanlık’ talebi | ’Ekremci’lerden ’Demirtaş’lı algı oyunu
Ankara ilçe belediye başkan adayları için geri sayım! Başkan Erdoğan tek tek açıklayacak
SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat | Takvim.com.tr %49.25 zamma göre maaşları kalem kalem hesapladı! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek?
SON DAKİKA