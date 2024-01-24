TBMM’nin İsveç kararı dünya basınında! ‘Nihai karar Başkan Erdoğan’da’ diyerek duyurdular: Menendez gitti F-16 gelecek

WASHINGTON POST: MENENDEZ GİTTİ F-16'LAR GELECEK
Washington Post, İsveç'in NATO üyeliği konusunda son kararın Başkan Erdoğan'da olduğuna dikkat çekti ve geriye bir de Macaristan'ın onayının kaldığını hatırlattı. Washington Post, Türkiye'nin asıl amacının ABD'den F-16 savaş uçağı satın almak ve mevcut filosunu yenilemek için bir anlaşma yapmak olduğunu vurguladı. Türkiye'ye F-16 satışına karşı olan eski ABD Senatörü Bob Menendez'in artık görevde olmadığını vurgulayan Washington Post, yeni Senatör Ben Cardin'in bu konudaki tutumunun ise henüz belli olmadığını belirtti.
İngiliz the Guardian İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan tek ülke olarak Macaristan'ın kaldığını belirtti ve Türkiye'nin ise üyeliği onaylamak için İsveç'ten terör örgütü PKK ile ilgili yaptırım taleplerini hatırlattı.
İSVEÇ BASINI: NİHAİ KARAR BAŞKAN ERDOĞAN'DA
İsveç gazetesi Aftonblated, TBMM'nin kararını son dakika haberi olarak paylaşırken nihai kararın Başkan Erdoğan'da olduğunu vurguladı.
Bir diğer İsveç gazetesi Expressen ise TBMM'nin kararını "Türkiye İsveç'i onayladı, Macaristan kaldı" başlığı ile son dakika olarak paylaşırken Aftonblated gibi son kararın Başkan Erdoğan'da olduğunu belirtti.
"KULÜBE HOŞ GELDİN"
Alman gazetesi Süddeutschzeitung ise "Kulübe hoş geldin" başlıklı bir haber yayımlarken Başkan Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılımı ile ilgili belgeyi hala imzalamamasının İsveç'in üyeliğini ertelemesi anlamına geldiğini öne sürdü.