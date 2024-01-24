TBMM’nin İsveç kararı dünya basınında! ‘Nihai karar Başkan Erdoğan’da’ diyerek duyurdular: Menendez gitti F-16 gelecek

WASHINGTON POST: MENENDEZ GİTTİ F-16'LAR GELECEK

Washington Post, İsveç'in NATO üyeliği konusunda son kararın Başkan Erdoğan'da olduğuna dikkat çekti ve geriye bir de Macaristan'ın onayının kaldığını hatırlattı. Washington Post, Türkiye'nin asıl amacının ABD'den F-16 savaş uçağı satın almak ve mevcut filosunu yenilemek için bir anlaşma yapmak olduğunu vurguladı. Türkiye'ye F-16 satışına karşı olan eski ABD Senatörü Bob Menendez'in artık görevde olmadığını vurgulayan Washington Post, yeni Senatör Ben Cardin'in bu konudaki tutumunun ise henüz belli olmadığını belirtti.

İngiliz the Guardian İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan tek ülke olarak Macaristan'ın kaldığını belirtti ve Türkiye'nin ise üyeliği onaylamak için İsveç'ten terör örgütü PKK ile ilgili yaptırım taleplerini hatırlattı.