DEM'den CHP ile 'ortak komisyon' itirafı! Özgür Özel ve İmamoğlu'na 'Başak Demirtaş'lı kıskaç... "İstediklerimizi yapın yoksa aday çıkarırız"

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan CHP ile yürütülen ittifak ve girişilen pazarlıkta el yükselten bir hamle geldi.

DEM'DEN CHP'YE 'BİZSİZ KAZANAMAZSINIZ' MESAJI

T24'de konuşan Doğan'a "CHP ile temastasınız ve bir seçim ittifakından olmasa da çeşitli yerlerde bir "güç birliği" üzerine müzakere içindesiniz. İstanbul ve İzmir'de mesela aday göstermemeniz durumunda o iki kutup paradigmasının yine bir parçası olmayacak mı DEM Parti?" sorusu yöneltildi.



"Yeni dönem motto'muz "kazandırmak kaybettirmek değil, kazanmak" diyen Doğan, CHP'ye "Kazan kazan" mesajı gönderip 'Bizi de göreceksiniz' imasında bulunarak şu ifadeleri kullandı;

Bizim bu seçimlerdeki alamet-i farikamız kent uzlaşısı. Bunu ön seçimde de bir yöntem olarak uyguladık. Ön seçimi yaptığımız yerler neresiydi? Ağırlıklı olarak Kürt illerinde, yani birinci parti olarak çıktığımız yerlerde yaptık ön seçimi. O illerin en geniş çeperine kadar ulaşabilecek bir delegasyon listesi oluşturmayı hedefleyerek, kent uzlaşısını hayata geçirdik.



Yalnızca kendi partimizin üyelerine, yalnızca bileşenlerimizin üyelerine oy kullandırtmadık. Kent uzlaşısının bir diğer ayağı da parti olarak birinci çıkmadığımız ama kent uzlaşısı için diğer partilerle güç birliği yapabileceğimiz iller.