Çevrimiçi çocuk müstehcenliği operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 91 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele" için Sibergöz-16, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik olarak da Sibergöz-17 operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Çocuklarımızı korumak için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız" ifadesini kullanarak yaptığı paylaşımda, 20 ilde gerçekleştirilen Sibergöz-16 ile 17 operasyonlarının Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğünü aktardı.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğunun, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiğinin ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı görüntülerinin paylaşıldığının tespit edildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, 35 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik etti.