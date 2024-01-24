Ankara ilçe belediye başkan adayları için geri sayım! Başkan Erdoğan tek tek açıklayacak

Türkiye adım adım yerel seçimlere yaklaşırken partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor.

Daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere il adaylarını açıklayan AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı.

AK PARTİ BAŞKENT ADAYLARINI AÇIKLAYACAK

20 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan bugün AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.