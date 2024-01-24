Ankara ilçe belediye başkan adayları için geri sayım! Başkan Erdoğan tek tek açıklayacak

Türkiye adım adım yerel seçimlere yaklaşırken partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor.
Daha önce Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere il adaylarını açıklayan AK Parti ilçe belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı.
AK PARTİ BAŞKENT ADAYLARINI AÇIKLAYACAK
20 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan bugün AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.
Başkan Erdoğan Başkent için Altınok'u açıkladı
AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.
İl ve büyükşehir adaylarını netleştiren Cumhur İttifakı'nda sırada ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasında. İstanbul adaylarını geçtiğimiz hafta sonu duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün de ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla Ankara ilçe adaylarını tanıtacak.
Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak.
5 İLÇE MHP'DE
AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında isetüm adayların tamamlanması planlanıyor.
BEYANNAME 30 OCAK'TA
AK Parti, seçim beyannamesini ise 30 Ocak'ta Ankara'da açıklayacak. 8 başlıktan oluşan beyannamenin depreme dirençli güvenli şehirler temasıyla sunulması bekleniyor. Kadın Girişimciler Akademisi, engelliler için mola evleri, gençler için de mahalle gençlik atölyeleri kurulacak. Psikososyal destek grupları yaygınlaştırılacak. Başıboş sokak köpeklerine yönelik projeler hazırlanacak.
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