Son dakika: Zeytinburnu’nda korkunç olay! Tartıştığı kişinin kafasını kesip aşağıya attı

Mahalle sakinlerinden Baran Yakışan, "Yerde kafayı gördük. Daha sonra baltayla beraber biri atladı" dedi. Olayın tanıklarından Adil Gürbüz, "Arkadaşın yanından geliyordum. Kafa yere çarpıp yuvarlandı. Biz önce top sandık. O esnada bir ses daha geldi bir kişi yerdeydi. Yanında da balta vardı. Hatta ben top zannettiğim için süpürecektim. Bir baktım kafa, kan geliyor" diye konuştu.