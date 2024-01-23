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Son dakika: Zeytinburnu'nda korkunç olay! Tartıştığı kişinin kafasını kesip aşağıya attı

Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda bir şahıs, evde kavga ettiği kişinin kafasını keserek aşağı attı, ardından camdan atladı. Sağlık ekipleri saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırırken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 11:18 Güncelleme 23 Ocak 2024, 12:51
Son dakika: Zeytinburnu’nda korkunç olay! Tartıştığı kişinin kafasını kesip aşağıya attı

Olay, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, beraber yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı.

Zeytinburnu'nda kan donduran olay! Arkadaşının kafasını kesip sokağa attı!

Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek 4'üncü kattaki dairenin balkonundan aşağı attı. Şüpheli daha sonra elindeki baltayla aynı balkondan aşağı atladı.

Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırırken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından kafası kesilen kişinin cesedi otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Mahalle sakinlerinden Baran Yakışan, "Yerde kafayı gördük. Daha sonra baltayla beraber biri atladı" dedi. Olayın tanıklarından Adil Gürbüz, "Arkadaşın yanından geliyordum. Kafa yere çarpıp yuvarlandı. Biz önce top sandık. O esnada bir ses daha geldi bir kişi yerdeydi. Yanında da balta vardı. Hatta ben top zannettiğim için süpürecektim. Bir baktım kafa, kan geliyor" diye konuştu.

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