Başkan Erdoğan’ın açtığı ilk şehir hastanesi 15 milyon hastaya şifa oldu





"10 BİNE YAKIN PERSONEL GÖREV ALIYOR"

Mersin Şehir Hastanesi olarak tüm ana dal ve yan dalları barındırdıklarına dikkat çeken Aydınlı, "Fiziksel kapasitemiz 280 poliklinik. Her gün bu 280 poliklinik üzerinden tüm ana dal ve yan dallarda poliklinik hizmetini veriyoruz. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden de randevularda görülecektir tüm ana dal ve yan dallarda branşı bulunan doktorları kapsamımızda bulunduruyoruz. Bu dev kompleks 374 bin metrekare. Açılıştan bugüne kadar artan sayıda hem hekimimiz hem sağlık çalışanımız hem de diğer personellerimiz mevcut. An itibarıyla 700'e yakın hekimimiz mevcut. Bunun 622 tanesi uzman hekim.

7 eğitim kliniğimizde de 80'e yakın eğitim alan asistanımız mevcut. Toplam personel sayımız da 4 bin 100'ün üzerine çıktı. Bu dev kompleksi yönetmek ya da işletmek haliyle duvarlar değil insanlar yönetiyor, insanlar veriyor bu hizmeti. Toplamda 4 bin 100 personel var ama genel toplamı söylememiz lazım. Biz kamu-özel ortaklığıyla işletilen bir sağlık tesisiyiz. Bu nedenle bir bu kadar da şirket tarafında var. Yani 10 bine yakın personel ile çalışan bir personelle döngüsünü devam ettiren bir sağlık kompleksinden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.





YENİ ÜNİTELER DE KURULMAYA DEVAM EDİYOR

Hastanede yeni birimlerin de hizmete girmeye devam ettiğini kaydeden Aydınlı, "Türkiye yaşlanan bir nüfus, hepimiz biliyoruz. O yüzden de sağlıklı yaşlanmaya devam etmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığımız politikasında yer alan sağlıklı yaş alma merkezleri olan merkezlerden bir tanesini de biz de hastanemizde açtık. 80 yaş üstü diyoruz artık sağlıklı yaş almaya.

Gerek pratik hayatlarını yaptıkları, gerekse mental hayatlarında yaptıklarının, sağlıklı yaşlanmalarını sağlayabilmek üzere güzel bir yer kurduk onlara. Hatta bununla ilgili paylaşımlarımız şöyle. Sağlıklı yaş alma merkezinin içinde bir ağaç yaptık. 'Yaşam ağacı' onun ismi. Ve o yaşam ağacının üzerindeki yapraklara, başvuran tüm 80 yaş üzeri hastalarımız duygularını yazdılar. Çok güzel şeyler. Sağlıklı yaş almak istiyorlar onlar, biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN