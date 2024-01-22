Taciz ateşine misliyle karşılık! 14 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'ya bir darve daha vuruldu.
TACİZ ATEŞİNE MİSLİYLE KARŞILIK
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
14 TERÖRİST SARI TORBAYA
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."
OPERASYON GÖTÜNTÜLERi
Bakanlıktan yapılan paylaşımda operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.