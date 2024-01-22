Taciz ateşine misliyle karşılık! 14 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü PKK'ya bir darve daha vuruldu.

TACİZ ATEŞİNE MİSLİYLE KARŞILIK

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.