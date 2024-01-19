CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu! Detaylar ortaya çıktı! 50-60 milyon liraya ölüm villaları satmışlar

2 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 20 bin lira, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altın ele geçirildi.

SAHTE RAPORLAR DÜZENLEMİŞLER

Soruşturma, Büyükçekmece'de yapımı tamamlanan 144 adet lüks villadan oluşan 8 milyar liralık konut projesini kapsıyor. Belediye görevlilerinin rüşvet alarak usulsüz inşaata ruhsat verdiği, yapı denetim firmasındaki görevlilerin de sahte raporlar düzenleyerek kontrol yapmadığı tespit edildi.

'4 Mevsim İstanbul' evleri

Karaağaç bölgesinde tamamlanan, "4 Mevsim İstanbul" isimli projenin temel atılmadan, zorunlu fore kazıklar çakılmadan, sismik kontroller yapılmadan inşa edildiği belirlendi.



Her biri havuzlu villaların internet üzerinden 50-60 milyon lira ve üzerinden satıldığı görülürken, projede hiçbir sismik verinin dikkate alınmadığı iddia ediliyor.