CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu! Detaylar ortaya çıktı! 50-60 milyon liraya ölüm villaları satmışlar

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin karıştığı rüşvet skandalları bitmek bilmiyor.
Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin karıştığı rüşvet skandalları bitmek bilmiyor.
Son olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "rüşvet" ve "usulsüzlük" soruşturması kapsamında, Büyükçekmece Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Abdurrehim Çakır, Jeoloji Yüksek Mühendisi Ömer Faruk Apaydın'ın yanı sıra toplam 6 belediye çalışanı ile yapı denetim ve zemin etüdü firmalarında görevli 5 şüphelinin de içinde olduğu toplam 22 kişi gözaltına alındı.
2 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 20 bin lira, 8 tam altın, 2 yarım altın, 43 çeyrek altın ele geçirildi.
SAHTE RAPORLAR DÜZENLEMİŞLER
Soruşturma, Büyükçekmece'de yapımı tamamlanan 144 adet lüks villadan oluşan 8 milyar liralık konut projesini kapsıyor. Belediye görevlilerinin rüşvet alarak usulsüz inşaata ruhsat verdiği, yapı denetim firmasındaki görevlilerin de sahte raporlar düzenleyerek kontrol yapmadığı tespit edildi.
Karaağaç bölgesinde tamamlanan, "4 Mevsim İstanbul" isimli projenin temel atılmadan, zorunlu fore kazıklar çakılmadan, sismik kontroller yapılmadan inşa edildiği belirlendi.
Her biri havuzlu villaların internet üzerinden 50-60 milyon lira ve üzerinden satıldığı görülürken, projede hiçbir sismik verinin dikkate alınmadığı iddia ediliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; diğer taraftan gözaltına alınan isimlerden başkan yardımısı Nuraydın Sak'ın, 2011'de, Eresin Hotel sahibi Bircan Eresin'den 500 bin dolar nakit rüşvet alma operasyonunda suçüstü yakalandığı ve 2 yıl hapse mahkûm olduğu öğrenildi.