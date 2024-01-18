SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Nice astronotlar mühendisler yetişecek! Mehmet Fatih Kacır'dan A Haber çok özel açıklamalar: Türkiye hep birlikte uzaya yükseldi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Fırlatma sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, "Türkiye aslında hep birlikte uzaya yükseldi. Belki bir vatandaşımız uzay yolculuğuna çıktı ama hepimiz bu heyecanın bir parçası olduk. İnanıyorum ki Türk milleti önümüzde ki yıllarda dünyanın gıpta ile seyredeceği bilimsel ve teknolojik projelere imza atacak" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 02:17 Güncelleme 19 Ocak 2024, 02:17
Nice astronotlar mühendisler yetişecek! Mehmet Fatih Kacır’dan A Haber çok özel açıklamalar: Türkiye hep birlikte uzaya yükseldi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Türkiye Yüzyılında uzaya ilk adım! Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcının uzay yolculuğu başladıTürkiye Yüzyılında uzaya ilk adım! Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcının uzay yolculuğu başladı

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.



SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) planlandığı gibi fırlatıldı.

"Türkiye hep birlikte uzaya yükseldi!"



BAKAN KACIR A HABER'DE
Fırlatma sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Kaçır şu ifadeleri kullandı:

Türk bilim tarihi açısından muazzam bir işe Alper Gezeravcı desteği ile Türk milleti imza atmış olacak. Sonrasında yeniden Dünya'ya dönüşünü ülkemize dönüşümüzü bekleyeceğiz.

Bütün milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Özellikle çocuklarıyla erkanları başında toplanmış herkesi yürekten selamlıyorum.

"NİCE ASTRONOTLAR MÜHENDİSLER YETİŞECEK"
Türkiye nice astronotlar mühendisler yetiştirecek. Türkiye muazzam işlere Teknofest kuşağıyla imza atacak. İnanılmaz bir seferberlik var ülke içerisinde ve bu o adımlardan sadece bir tanesi. Buna benzer fırlatmaları milli roketlerimizle gerçekleştireceğimiz günlerde gelecek.

SPACEX, AXİOM yetkilileri Türk bilim insanlarının hazırladığı bilimsel deneylerin ne kadar kritik olduğunu ve aslında bu misyonun sonuçları en yakından takip edilecek deneylerin bizim bilim insanlarımızın hazırladığı deneyler olduğunu açıkladılar. Malumunuz Muş Bilim ve Sanat merkezinden çocuklarımızın hazırladığı bir deney olan propolis antibakteriyel özelliklerinin mikro yer çekimi ortamı tespit edilmesi ne yönelik bir deneyde Uluslararası Uzay İstasyonunda Alper Gezeravcı tarafından gerçekleştirilecek.



"TÜRKİYE HEP BİRLİKTE UZAYA YÜKSELDİ"
Türkiye aslında hep birlikte uzaya yükseldi. Belki bir vatandaşımız uzay yolculuğuna çıktı ama hepimiz bu heyecanın bir parçası olduk. İnanıyorum ki Türk milleti önümüzde ki yıllarda dünyanın gıpta ile seyredeceği bilimsel ve teknolojik projelere imza atacak.

Cumhuriyetimizin ikinci asrını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı kılmak adına bilimde teknolojide AR-GE ve inovasyonda çığır açıcı işler yapmaya devam edeceğiz.

2018 yılında Teknofest'in adını havacılık uzay ve teknoloji festivali olarak değiştirmiştik. Roket yarışmalarından uydu yarışmalarına muazzam projeler karşımıza geldi. Önümüzde ki dönemlerde hem göklerde hem göklerin ötesinde Türk İstikbalini inşallah aydınlık kılmaya yönelik nice işlere Türk gençleri ile adım atacağız.



Bu programlar güvenlik tedbirlerinin yüzde 100 sağlanmaya çalışıldığı durumlar. Havacılık ve uzay hata kabul etmez. Sabırla bekledik ve çok uzun yıllardır beklediğimiz misyon gözlerimizin önünde gerçekleşti. Biz her ne geliştiriyorsak insanlık yararına kullanmaya kullandırmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu alanda Türkiye'nin yarışa dahil olması insanlığın istikbalini daha aydınlık kılacak.

Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcının uzay yolculuğu başladı! Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an I İşte kare kare tarihi anlar...Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcının uzay yolculuğu başladı! Hayallerin gerçeğe dönüştüğü an I İşte kare kare tarihi anlar...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye Yüzyılı’nda uzaya ilk adım! Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı! Uzaydan ilk mesajı: İstikbal göklerdedir
Astrotürk Alper Gezeravcı’nın uzay yolundaki ilk deneyi kalem ile oldu! 27 bin kilometre hızla giderken yer çekimini böyle test etti...
CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş’tan başörtülü kadına saldırı! Boğazını sıktı iğrenç küfürler etti: Sanane ulan...
SON DAKİKA