CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki vurgunda Mürüvet Sızlı'nın yazışmaları ortaya çıktı: "Kredi kartı geçmiyor nakit gönder"

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 2 yıldır yapılmayan reklam ihalelerine fesat karıştırma ve rüşvet olayının gerçekleştiği yönünde ihbar aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler 18 Aralık sabahı belediye ile birlikte 10 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Başkan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı, Gençlik Spor Müdürü Yüşa Davarcı, geri destek memuru Mehmet İlker Utuş, Eylül Ajans sahibi Cem Culhaoğlu, ajans sahipleri Süleyman Aydoğan, Semih Dizidar ile toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. 'İhaleye faset karıştırma ve rüşvet' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sızlı, Oğulhan, Dizidar, Aydoğan ve Tutuş tutuklandı.

"SUSMA HAKKINI KULLAN" TALİMATI

58 milyon TL'lik "İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet" operasyonların detayları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Çete lideri olan Sızlı'nın gözaltına alındığı gün Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri avukat Türkan Eşli ile yine belediyenin 1. Hukuk Müşaviri avukat Ali Akıncı'nın KOM Şube müdürlüğüne gittiği ve Mürüvet Sızlı'ya "Susma hakkını kullan" talimatını verdiği öğrenildi. Sızlı'nın aldığı talimatla emniyette ifade vermediği ortaya çıktı.