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CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki vurgunda Mürüvet Sızlı'nın yazışmaları ortaya çıktı: "Kredi kartı geçmiyor nakit gönder"

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi’ne polisin gerçekleştirdiği reklam işlerinde “İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet” operasyonu düzenlenmiş ve Başkan Zeydan Karalar’ın danışmanı Mürüvet Sızlı’nın aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Sızlı'nın reklam ajansı sahiplerinden biriyle estetik parasını nakit isteyen yazışmaları ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 11:28 Güncelleme 24 Aralık 2023, 11:39
CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ndeki vurgunda Mürüvet Sızlı’nın yazışmaları ortaya çıktı: Kredi kartı geçmiyor nakit gönder

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 2 yıldır yapılmayan reklam ihalelerine fesat karıştırma ve rüşvet olayının gerçekleştiği yönünde ihbar aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler 18 Aralık sabahı belediye ile birlikte 10 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Başkan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı, Gençlik Spor Müdürü Yüşa Davarcı, geri destek memuru Mehmet İlker Utuş, Eylül Ajans sahibi Cem Culhaoğlu, ajans sahipleri Süleyman Aydoğan, Semih Dizidar ile toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. 'İhaleye faset karıştırma ve rüşvet' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sızlı, Oğulhan, Dizidar, Aydoğan ve Tutuş tutuklandı.

"SUSMA HAKKINI KULLAN" TALİMATI

58 milyon TL'lik "İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet" operasyonların detayları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Çete lideri olan Sızlı'nın gözaltına alındığı gün Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri avukat Türkan Eşli ile yine belediyenin 1. Hukuk Müşaviri avukat Ali Akıncı'nın KOM Şube müdürlüğüne gittiği ve Mürüvet Sızlı'ya "Susma hakkını kullan" talimatını verdiği öğrenildi. Sızlı'nın aldığı talimatla emniyette ifade vermediği ortaya çıktı.

NAKİT GÖNDER

Reklam ajanslarının kredi kartlarını kullanan, son model cep telefonu aldırtan, ev kirasını ödettiren, misafirlerine lüks restoranlarda online yemek siparişi vererek ücretlerini ajans sahiplerine ödettirdiği tespit edilen Sızlı, mahkemede "Estetik operasyonu oldun mu? Parasını kim verdi?" soru karşısında şok olduğu öğrenildi.



KREDİ KARTI GEÇMİYOR NAKİT

Sızlı'nın "Mide küçültme operasyonu yaptırdım ve parasını kendim ödedim" yanıtı vermesine rağmen polisin mahkemeye sunduğu delillerde estetik operasyonlarının ücretlerinin reklam ajanslarının sahibi tarafından ödendiği mesajlarla belgelendi.

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Sabah'ta yer alana habere göre, Mürüvet Sızlı'nın reklam ajansı sahibinden estetik parasını nakit istediği şu ifadeleri kullandıkları da yine polis tarafından tespit edildi:

Sızlı: Estetik ameliyat olacağım 100 bin lira lazım.

Ajans sahibi: Kredi kartından öde.

Sızlı: İş yerinde kredi kartı geçmiyor. Nakit istiyor.

Ajans sahibi: Tamam parayı gönderiyorum.

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